تبلغ جمارك السيارة «جيلي إمجراند 8» الفئة الثانية موديل 2018، الواردة من الكويت، 200 ألف و187 جنيهًا، بعد قرار تعويم الجنيه، وزيادة جمارك السيارات.

وتخضع السيارة لرسم وارد 40%، وضرائب مبيعات 15%، ورسم تنمية 3%، ويصل سعر السيارة موديل 2018 في الكويت، 5 آلاف و850 دينارًا، وتبلغ سعة المحرك 1400 سي سي.