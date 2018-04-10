وصلت كرايسلر 300 الفاخرة، التي تم تصميمها لتتجاوز التوقعات، إلى أسوق المملكة.
وتجمع كرايسلر 300 بين الاقتصاد في استهلاك الوقود على الطرق السريعة الأفضل في فئتها، وابتكارات حصرية بفئة السيارة، من بينها ناقل الحركة الأوتوماتيكي TorqueFlite من ثماني سرعات، وشاشة عرض لمعلومات السائق (DID) قياس 7 بوصات (177.8 ملم)، وأحدث جيل من أنظمة Uconnect™.
ويحدد شريط أنيق من الكروم فتحة الشبكة السفلية، ويمتد إلى الخارج؛ ليحيط بمصابيح ليد LED للضباب الاختيارية الجديدة، وتكشف نوافذها الجانبية المصممة بشكل أنيق والمرايا الاختيارية المطلية بالكروم عما بداخل المقصورة الفاخرة، وفي الخلف يوجد مصباح LED خلفي منحوت جديد بهالة مضاءة، تخلق مظهرًا فريدًا، يحمل توقيع كرايسلر.
ومن نظام يوكونكت المتطور الحاصل على الجوائز إلى وفرة النصوص الصوتية، ونظام الملاحة ثلاثي الأبعاد، والأنظمة الصوتية الممتازة، تحقق كرايسلر 300 مجموعة عريضة من المزايا التقنية العالية لخوض تجربة قيادة فخمة، وقيمة لا مثيل لها.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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