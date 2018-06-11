أطلقت شركة "كيتي هوك" الناشئة المملوكة لمؤسس غوغل لاري بيج، العنان لنسخة جديدة من سيارتها الطائرة التي لا يحتاج العملاء المهتمون حتى إلى رخصة الطيار للحصول على "فلاير".
وأوضحت الشركة أن استخدام سيارتها الطائرة يتطلب أخذ دورة تدريبية لمدة ساعة واحدة قبل أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى السماء، لذلك تقوم "كيتى هوك" باختبار السيارة الطائرة فوق الماء فقط في منشأة في لاس فيجاس، يبلغ وزن السيارة الطائرة الجديدة 250 رطلًا، كما يسمح للطيارين فقط بالطيران بالسيارة حتى سرعة 6 أميال في الساعة.
ويمكن للسيارة الطيران بسرعة “50 أو 60 أو حتى 100 ميل في الساعة"، وتستخدم سيارة فلاير بطارية ليثيوم بوليمر، مما يعنى أن السيارة الكهربائية بالكامل لا يمكن تشغيلها إلا لمدة 20 دقيقة على شحنة واحدة، ويستخدم الطيارون ببساطة عصى تحكم لتشغيل السيارة الطائرة.
وتعد الطائرة فلاير أسهل في الاستخدام من الطائرة الهليكوبتر، نظرا لعدم حاجتها إلى خبرة كبيرة في الطيران
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تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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