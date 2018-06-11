بورش cross turismo الكهربائية قريبة من الإنتاج القياسي

أعلنت شركة بورشه عن إمكانية دخول السيارة الكهربائية Cross Turismo الاختبارية مرحلة الإنتاج القياسي بحلول عام 2020.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Cross Turismo الاختبارية تعد من الناحية التصميمية مزيجا من موديلات الكومبي والكوبيه وموديلات الأراضي الوعرة.

وتعتمد السيارة الاختبارية على سواعد محرك كهربائي على كل محور بقوة إجمالية 441 كيلووات/600 حصان. وبفضل هذه القوة تتسارع سيارة بورشه من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5ر3 ثانية تقريبا، في حين تتجاوز سرعتها القصوى حاجز 250 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة ببطارية سعة 90 كيلووات ساعة للوصول إلى مدى سير يبلغ نحو 500 كلم.