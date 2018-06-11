بورش cross turismo الكهربائية قريبة من الإنتاج القياسي

أعلنت شركة بورشه عن إمكانية دخول السيارة الكهربائية Cross Turismo الاختبارية مرحلة الإنتاج القياسي بحلول عام 2020.
وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Cross Turismo الاختبارية تعد من الناحية التصميمية مزيجا من موديلات الكومبي والكوبيه وموديلات الأراضي الوعرة.
وتعتمد السيارة الاختبارية على سواعد محرك كهربائي على كل محور بقوة إجمالية 441 كيلووات/600 حصان. وبفضل هذه القوة تتسارع سيارة بورشه من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5ر3 ثانية تقريبا، في حين تتجاوز سرعتها القصوى حاجز 250 كلم/س.
وتم تجهيز السيارة ببطارية سعة 90 كيلووات ساعة للوصول إلى مدى سير يبلغ نحو 500 كلم.
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تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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