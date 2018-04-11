جيب تكشف عن نسخة خاصة من أيقونتها wrangler باسم eagle

كشفت شركة جيب النقاب عن نسخة خاصة من أيقونتها Wrangler، والتي تحمل الاسم Eagle تخليدا لذكرى النموذج التاريخي CJ-7 Golden Eagle لعام 1976.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الموديل الخاص، والذي يعتمد على الجيل الثالث من جيب Wrangler، يتوفر له طلاء Black أوBright White أو Granite Crystal. وتظهر فتحات الرفارف، وإطارات الرفارف باللون البرونزي مثل العجلات المصنوعة من الألومنيوم قياس 18 بوصة.
ومن التجهيزات، التي تزخر بها السيارة، أنابيب الحماية الجانبية، والسقف الصلب المطلي باللون الأسود. وعلى غرار المويل التاريخي يظهر على غطاء حيز المحرك نسر ذهبي، وتوقيع “Golden Eagle” على جانب السيارة. وتشتمل السيارة على نظام ملتيميديا فائق مع شاشة لمسية قياس 6.5 بوصة، ونظام صوتي من Alpine.
وتتوفر السيارة بموديليها الثنائي والرباعي الأبواب وكذلك النسخة الطويلة والقصيرة، كما يتوفر لها محرك ديزل وبنزين بقوتي 200 أو 284 حصان، يتولى نقل قوتيهما ناقل حركة أوتوماتيكي من خمس سرعات.
GMT 09:26 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانشيفرولية تكشف عن سيارتها "كمارو 2019" بتحديثات جديدة
GMT 03:33 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسان«كيو إنسبريشن» تكشف مستقبل التصميم لعلامة «إنفينيتي»
GMT 03:23 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسان«كيا ستنغر GT» سيارة «فاستباك» كورية ببصمات ألمانية
GMT 03:12 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسان«الفطيم» تُطلق «تويوتا يارس 2018» في أسواق الإمارات
GMT 01:35 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسانمواصفات "بي ام دبليو M2 Competition Package" قبل الكشف عنها
ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
أرسل تعليقك