كشفت شيفروليه عن كمارو 2019 بتحديثات جديدة، بالرغم من مرور عامين فقط على وجود الجيل الحالي في الأسواق.

كمارو 2019 حصلت على تحديثات كبيرة في التصميم الخارجي تظهر في المقدمة عبر المصابيح الجديدة وتصميم الصدام الجديد الذي يختلف من فئة لأخرى، ويمكن ملاحظة ذلك في السيارات الثلاثة بالصور أدناه، التغييرات الخارجية وصلت إلى الخلفية التي حصلت على مصابيح جديدة منفصلة وتصميم جديد لناشر الهواء السفلي يتوفر في كل الفئات، وأخيراً خيارات جديدة من الجنوط الرياضية.

التحديث الأبرز يكمن في الفئة الجديدة التي وفرتها شيفروليه وهي كمارو تيربو 1LE، التي ستحمل محرك 4 سلندر تيربو بسعة 2.0 لتر ينتج قوة تبلغ 275 حصان و 400 نيوتن-متر من العزم، وتتميز ببعض الإضافات الجميلة في خارجيتها التي تظهر باللون الأحمر في الصور، وتتوفر حصرياً بناقل حركة يدوي من 6 سرعات لمحبي التجربة الرياضية.

من الداخل تنحصر التحديثات في النظام الترفيهي الجديد بجيله الثالث، وشاشة قياسية بمقاس 7 انش يمكن ترقيتها إلى شاشة 8 انش، بالإضافة إلى زر جديد لاختيار وضعية القيادة ومقاعد ريكارو الرياضية. وفرت شيفروليه بعض التقنيات الجديدة كذلك مثل المرآة الوسطية الالكترونية المرتبطة بالكاميرا الخلفية، ونظام تسجيل معلومات الأداء أفضل عن سابقه.

ميكانيكياً تحافظ كمارو على خياراتها المعتادة من المحركات وهي محرك V8 بسعة 6.2 لتر ينتج قوة تبلغ 455 حصان، يليه محرك V6 ينتج قوة تبلغ 335 حصان، وأخيراً محرك 4 سلندر تيربو بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 275 حصان. ترتبط المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي جديد كلياً من 10 سرعات. شملت التحديثات كذلك نظام تعليق FE3 ومكابح بريمبو عالية الأداء.