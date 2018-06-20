قررت شركة نيسان إيجيبت تحريك أسعار سيارات الـ"بيك أب" المتاحة في السوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري بقيم تتراوح بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألف جنيه.

وزادت أسعار الفئة الأولى S/C من نيسان بيك أب المزودة بكابينة فردية 10 آلاف جنيه ليصبح سعرها 234.000 جنيه، كما ارتفعت أسعار الفئة S/C المزودة بباور وتكييف لتباع بـ239.000 ألف جنيه بدلًا من 229.000 جنيه.

أما الفئة الثالثة والأعلى من نيسان بيك أب S/C فقد أصبح سعرها بعد الزيادة 245.000 جنيه، مقارنة بـ235.000 جنيه في مايو الماضي.

وارتفعت أسعار الفئة الأولى من نيسان بيك D/C المزودة بكابينة مزدوجة بواقع 5 آلاف جنيه لتباع بـ325.000 جنيه، وأصبح سعر الفئة الثانية المزودة بباور وتكييف 335.000 جنيه بزيادة قدرها 15 ألف جنيه عن أسعار مايو.