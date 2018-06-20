قررت شركة نيسان إيجيبت تحريك أسعار سيارات الـ"بيك أب" المتاحة في السوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري بقيم تتراوح بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألف جنيه.
وزادت أسعار الفئة الأولى S/C من نيسان بيك أب المزودة بكابينة فردية 10 آلاف جنيه ليصبح سعرها 234.000 جنيه، كما ارتفعت أسعار الفئة S/C المزودة بباور وتكييف لتباع بـ239.000 ألف جنيه بدلًا من 229.000 جنيه.
أما الفئة الثالثة والأعلى من نيسان بيك أب S/C فقد أصبح سعرها بعد الزيادة 245.000 جنيه، مقارنة بـ235.000 جنيه في مايو الماضي.
وارتفعت أسعار الفئة الأولى من نيسان بيك D/C المزودة بكابينة مزدوجة بواقع 5 آلاف جنيه لتباع بـ325.000 جنيه، وأصبح سعر الفئة الثانية المزودة بباور وتكييف 335.000 جنيه بزيادة قدرها 15 ألف جنيه عن أسعار مايو.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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