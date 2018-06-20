شركة صينية تكشف الملامح التصميمية لسيارتها الكهربائية الثانية

كشفت شركة "بيتون" (Byton) الصينية الملامح التصميمية لسيارتها الكهربائية الثانية خلال مشاركتها في فعاليات معرض الإلكترونيات CES Asia بمدينة شنغهاي الصينية.

وأوضحت الشركة الناشئة أن سيارة الصالون الاختبارية تأتي بحيز محرك طويل ومؤخرة انسيابية ويصل طولها إلى نحو 5 أمتار.

وتعتمد السيارة الاختبارية على الطاقة الكهربائية وتأتي مزودة بمستشعرات على السقف والجوانب، من أجل إتاحة إمكانية القيادة الآلية المخطط إطلاقها مستقبلا، ولم تفصح الشركة الصينية عن أية بيانات بشأن الجوانب التقنية لسيارتها الكهربائية الجديدة.

ونظرا لاعتماد السيارة الكهربائية الجديدة على مفهوم الوحدات التركيبية، فإنها لن تختلف كثيرا عن سيارة SUV السابقة، وبالتالي فإنه من المتوقع تجهيزها بمحركات كهربائية بقوة 250 أو 350 كيلووات مع بطاريات بسعة 71 أو 95 كيلووات ساعة، لقطع مسافة 400 أو 520 كلم، وتتيح تقنية الشحن السريع إمكانية شحن البطارية بنسبة 80% خلال 30 دقيقة.