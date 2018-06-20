كشفت شركة "هوندا" اليابانية في معرض سويسري، عن أحدث إنتاجها، وهي طائرة أعمال صغيرة أطلقت عليها اسم "هوندا جيت إيليت".
وبحسب موقع الشرق الأوسط، أدخلت الشركة العديد من التجديدات على الطائرة منها زيادة المدى إلى 1437 ميلاً جوياً، وعزل صوت المحركين لطيران هادئ بقليل من الضوضاء، بالإضافة إلى تحسينات في أنظمة القيادة الآلية والأمان.
وهي لا تحتاج إلى ممرات طويلة في الإقلاع والهبوط مما يؤهلها للتشغيل من المطارات المحلية الصغيرة.
وحصلت الطائرة على تراخيص الطيران الأميركية وتنتظر الحصول على الرخصة الأوروبية.
وهي تعد من أرخص الطائرات الخاصة الصغيرة في السوق ولا يزيد ثمنها على 5.25 مليون دولار( اي ما يعادل 90 مليون جنيه مصري تقريباً)، وتعد الشركة فرعاً من شركة "هوندا للسيارات" وتأسست عام 2006.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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