كشفت شركة "هوندا" اليابانية في معرض سويسري، عن أحدث إنتاجها، وهي طائرة أعمال صغيرة أطلقت عليها اسم "هوندا جيت إيليت".

وبحسب موقع الشرق الأوسط، أدخلت الشركة العديد من التجديدات على الطائرة منها زيادة المدى إلى 1437 ميلاً جوياً، وعزل صوت المحركين لطيران هادئ بقليل من الضوضاء، بالإضافة إلى تحسينات في أنظمة القيادة الآلية والأمان.

وهي لا تحتاج إلى ممرات طويلة في الإقلاع والهبوط مما يؤهلها للتشغيل من المطارات المحلية الصغيرة.

وحصلت الطائرة على تراخيص الطيران الأميركية وتنتظر الحصول على الرخصة الأوروبية.

وهي تعد من أرخص الطائرات الخاصة الصغيرة في السوق ولا يزيد ثمنها على 5.25 مليون دولار( اي ما يعادل 90 مليون جنيه مصري تقريباً)، وتعد الشركة فرعاً من شركة "هوندا للسيارات" وتأسست عام 2006.