كشفت شركة بورش عن سيارتها الجديدة 911 Speedster، المخصصة للاحتفال بمرور 70 عامًا على شركة السيارات الرياضية الألمانية.

ويهدف تصميم "911 Speedster Concept " إلى تكريم سيارة "بورش 356" الأولى "رودستر"، والتي بحسب بورش كان أول أصدار لها في 8 يونيو 1948.

وبحسب موقع slashgear، طلت بورش السيارة الخاصة بلونين وهما الفضي والأبيض مع تقليم الفضة والبيضاء، وخرجت السيارة إلي النور من مركز بورش موتورسبورت.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الاختبارية تعتمد على سواعد محرك بوكسر سداسي الأسطوانات يستطيع توليد قوة 500 حصان، مع مجموعة عادم رياضية ذات مخارج من التيتانيوم.

ولم تكشف بورش حتي الأن عن نيتها لإنتاج هذه السيارة للبيع التجاري .