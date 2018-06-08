أجرت شركة بورشه تجديدات على أيقونتها Macan؛ حيث تأتي سيارة الأراضي الوعرة المدمجة بكشافات LED قياسية ونظام ملتيميديا أحدث والمزيد من أنظمة القيادة المساعدة، بالإضافة إلى رتوش تصميمية بسيطة.
وعلى صعيد الدفع، يتوفر للسيارة Macan الجديدة محرك بنزين أساسي رباعي الأسطوانات بقوة 185 كيلووات/252 حصان، بينما يعتمد الموديل Macan S على سواعد محرك تربو سداسي الأسطوانات بقوة 260 كيلووات/354 حصان.
أما الموديل Macan Turbo S فينبض بداخله محرك تربو سداسي الأسطوانات بقوة 324 كيلووات/440 حصان.
ومن المقرر أن تزيح بورشه الستار عن أيقونتها Macan الجديدة بحلول نهاية يوليو المقبل، على أن يتم طرحها في الخريف، غير أن بورشه لم تكشف بعد عن الأسعار.
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تجذب النجمة العالمية ريهانا، الأنظار، لإطلالاتها المميزة واختياراتها للأزياء العصرية المذهلة، لتظهر من جديد بإطلالة ملفتة في حي "سوهو" في مدينة نيويورك الأميركية، الأربعاء، في متجر "ستانس سوكس." ارتدت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، فستانًا قصيرًا من الستان باللون الثلجي، الذي كشف عن مفاتنها وجسدها المتناسق وأضافت ريهانا زوجًا من الأحذية اللبني ذات كعب عال، تتميز بأشرطة حول الكاحل، وأكملت إطلالتها بقلادة من تصميم ديفيد ويب، التي تتميز بالزمرد والماس والذهب عيار 18 والبلاتين وحقيبة يد زرقاء أنيقة ورائعة، واعتمدت المغنية الشهيرة، المكياج الناعم بلمسة من أحمر الشفاه الوردي ، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويذكر أن مصادر مقربة من ريهانا، أعلنت أنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام، ووفقًا لمجلة "هاربر بازار"، قال المصدر المقرب من المطربة الشهيرة، إنها أنهت علاقتها
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