تسعي شركة "كيا" لتطوير سيارتها "سيد" لتصبح أكثر رياضة من خلال عدة اختبارات تتيح الفرصة لمهندسي الشركة الكورية لاختبار سيد GT تحت أقصى ظروف الضغط وبأعلى أداء.

وتم تجهيز هذا الجيل الجديد بمصدّات جديدة، ومشتت هواء أمامي، بالإضافة إلى عتبات جانبية، ومشتت هواء خلفي مثبّت على السقف، كما تمّ تزويدها بجنوط رياضية، مع أقراص مكابح حمراء، ونظام عادم مزدوج الفتحة.

وتحت غطاء المحرّك تأتي سيد GT مجهّزة بمحرّك TGDi سعة 1.6 لتر بقوّة 200 حصان، وسوف يتم إطلاقها في الأسواق في النصف الأول من العام القادم، ولذلك من المتوقّع الكشف عنها في معرض جنيف الدولي للسيارات لعام 2019.