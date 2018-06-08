تسعي شركة "كيا" لتطوير سيارتها "سيد" لتصبح أكثر رياضة من خلال عدة اختبارات تتيح الفرصة لمهندسي الشركة الكورية لاختبار سيد GT تحت أقصى ظروف الضغط وبأعلى أداء.
وتم تجهيز هذا الجيل الجديد بمصدّات جديدة، ومشتت هواء أمامي، بالإضافة إلى عتبات جانبية، ومشتت هواء خلفي مثبّت على السقف، كما تمّ تزويدها بجنوط رياضية، مع أقراص مكابح حمراء، ونظام عادم مزدوج الفتحة.
وتحت غطاء المحرّك تأتي سيد GT مجهّزة بمحرّك TGDi سعة 1.6 لتر بقوّة 200 حصان، وسوف يتم إطلاقها في الأسواق في النصف الأول من العام القادم، ولذلك من المتوقّع الكشف عنها في معرض جنيف الدولي للسيارات لعام 2019.
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تجذب النجمة العالمية ريهانا، الأنظار، لإطلالاتها المميزة واختياراتها للأزياء العصرية المذهلة، لتظهر من جديد بإطلالة ملفتة في حي "سوهو" في مدينة نيويورك الأميركية، الأربعاء، في متجر "ستانس سوكس." ارتدت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، فستانًا قصيرًا من الستان باللون الثلجي، الذي كشف عن مفاتنها وجسدها المتناسق وأضافت ريهانا زوجًا من الأحذية اللبني ذات كعب عال، تتميز بأشرطة حول الكاحل، وأكملت إطلالتها بقلادة من تصميم ديفيد ويب، التي تتميز بالزمرد والماس والذهب عيار 18 والبلاتين وحقيبة يد زرقاء أنيقة ورائعة، واعتمدت المغنية الشهيرة، المكياج الناعم بلمسة من أحمر الشفاه الوردي ، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويذكر أن مصادر مقربة من ريهانا، أعلنت أنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام، ووفقًا لمجلة "هاربر بازار"، قال المصدر المقرب من المطربة الشهيرة، إنها أنهت علاقتها
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