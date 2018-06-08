تستعد شركة "تسلا" للسيارات للكشف عن مضنع ضخم لانتاج البطاريات والسيارات، فهو يعد أول مصنع للشركة خارج الولايات المتحدة بالقرب من مدينة شانغهاي الصينية، وجاء هذا وفقًا لما كشفه رئيس المبيعات في شركة "تيسلا موتورز" الأمريكية.
وقال رئيس المبيعات العالمية فى "تسلا" روبن رين -حسب ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، إن "السيارات التى سينتجها مصنع شانغهاى ستكون لا تصدق"، لكنه رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل نظرا لأن الإعلان الرسمى لم يتم بعد.
ونقلت الصحيفة عن إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لـ"تيسلا" قوله، خلال اجتماع للمساهمين فى الشركة، إنه يرى مستقبل الشركة يتضمن من 10 إلى 12 مصنعا ضخما.
وأضافت الصحيفة أن ماسك ألمح خلال حديثه إلى مصنع جديد للشركة فى أوروبا، قائلا، "ربما أوروبا فى نهاية العام، علينا فقط أن نعرف أين نضعه"، موضحة أن لدى "تسلا" مصنعين فقط، الأول هو مصنعها الضخم الوحيد لإنتاج السيارات بمدينة فريمونت جنوب سان فرانسيسكو، بينما لديها مصنع بطاريات فى مدينة رينو بولاية نيفادا.
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