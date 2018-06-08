نيسان تستدعي الموديلات المزودة بالوسائد الهوائية لهذا السبب

أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن استدعائها العديد من الموديلات المزودة بوسائد هوائية من إنتاج شركة تاكاتا اليابانية من السوق المحلي، للتأكد من سلامتها وعدم خطورتها على حياة الركاب عند انتفاخها في حالات الطوارئ.

وقالت نيسان إن الحملة تأتي كجزء من الحملة العالمية التي تنتهجها العشرات من الشركات السيارات التي زودت سياراتها بوسائد هوائية من إنتاج تاكاتا، حيث وصل عدد السيارات المستدعاة حتى الآن أكثر من 50 مليون سيارة حول العالم من مختلف العلامات التجارية.

وطالبت الشركة عملائها بضرورة الاتصال بخدمة العملاء لحجز ميعاد للكشف المجاني على السيارة للتأكد من سلامتها وخلوها من أية مخاطر محتملة قد تنتج عن انتفاخ خاطئ للوسائد الهوائية.