تستعد شركة "بي إم دبليو" لصناعة السيارات، للكشف عن النسخة الاحدث من سيارتها"Z4" العام القادم.
وقامت الشركة الألمانية باختبار سيارتها "Z4 M40i" في حلبة "Autodrome de Miramas" جنوب فرنسا، وجرى خلالها التحقق من تسارع السيارة وثباتها على المنعطفات بالإضافة إلى قدرات منظومة الفرامل ونظام التعليق، والعديد من خصائصها الميكانيكية والإلكترونية.
وتعمدت بي إم دبليو تمويه هيكل السيارة أثناء الاختبارات بطلاء خاص لإخفاء تفاصيله، لكن بعض المصادر المقربة منها أكدت أنها ستأتي شبيهة بنموذج "Z4" الذي استعرضته العام الفائت مع بعض التعديلات على شكل الشبكة الأمامية والأضواء الأمامية والخلفية.
كما تشير التسريبات إلى أن هذه السيارة ستزود بمحرك توربيني قوي من ثماني أسطوانات، ونظام تعليق رياضي خاص لامتصاص الصدمات عند السرعات العالية.
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