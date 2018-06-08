تعرف علي سعر ومواصفات أوتوجميل إيكوسبورت

نشرت شركة "أوتوجميل"، الوكيل الحصري لسيارات فورد الأمريكية في مصر، عبر صفحتها الرسمية بالـ"فيسبوك" مواصفات سيارتها الجديدة "إيكوسبورت".

وطرح وكيل فورد 4 طرازات من السيارة الجديدة، التي زودت جميعها بمحرك من ثلاث أسطوانات سعة 1.0 لتر مرتبط بشاحن هواء تيربو بقوة 123 حصان، ويتميز المحرك بتوفيره في استهلاك الوقود حيث يستهلك 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

وفورد إيكوسبورت مزودة بعدد كبير من مواصفات الأمان أبرزها نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، نظام التحكم الإلكتروني بالثباتESC ، 7 سائد هوائية للسائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف بالإضافة إلي ستائر جانبية، مثبت للسرعة.

وتأتي سيارة فورد بصندوق أمتعة سعة 362 لتراً، وتقف علي عجلات قياس 16 بوصة.

كما تمتاز السيارة بباقة من وسائل الترفيه والكماليات، أبرزها شاشة تعمل باللمس قياس 6.5 بوصة، نظام ستيريو FM/A والذي يأتي مع مشغل أقراص مدمجة، والقادر علي تشغيل ملفات MP3 المرتبط بـ6 مكبرات صوت، خاصية التوصيل اللاسلكيBluetooth ، مخرجUSB، كمبيوتر معلومات، مكيف هواء يدوي واوتوماتيك، نظام مراقبة ضغط الإطارات، والتحكم تلقائياً في درجة الحرارة، حساسات خلفية لمساعدة السائق علي ركن السيارة، التحكم الصوتي من خلال عجلة القيادة، ومبرد مشروبات .

واعلن "أوتوجميل" عن نظام ضمان طويل الأجل علي سيارته الجديدة لتصل إلي سنتان ضمان كامل بدون حد أقصي للكيلومترات و 12 سنة ضمان علي هيكل السيارة الخارجي، كما يوفر الوكيل خاصية مد فترة الضمان لتصل إلي 8 سنوات أو 300 ألف كيلومتر.

ويقدم أوتوجميل أيقونة فورد الـ SUV الصغيرة في الأسواق المصرية بأربع فئات، تبدأ أسعارها من 334 ألف و900 جنيه للفئة الأولي، وتصل إلي 349 و900 ألف لفئة "تريند"، بينما تصل الفئة الثالثة "سبورت" إلي 384 ألف و900 جنيه، بينما تصل أعلي فئة تيتانيوم إلي 414 ألف و900 جنيه.