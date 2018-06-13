أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاق وحش الأراضي الوعرة X7 الجديد مطلع عام 2019 لتتوج به عائلة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.
وأوضحت الشركة الألمانية أن الوحش X7 الجديد يأتي بطول 10ر5 متر ويوفر أماكن لما يصل إلى 7 ركاب، وذلك بفضل صف الجلوس الثالث القابل للطي كهربائيا.
وعلى صعيد الدفع، سيعتمد الوحش X7 الجديد على سواعد محركات بنزين وديزل سداسية وثمانية الأسطوانات. ولم تكشف الشركة الألمانية عن أية بيانات دقيقة بشأن معدلات الأداء، مؤكدة فقط أن الوحش سيزأر بقوة تزيد عن 450 حصان.
كما سيتمتع الوحش X7 الجديد بديناميكية القيادة والراحة الفائقة أثناء السير، وذلك بفضل نظام التعليق الهوائي ثنائي المحاور ونظام توجيه المحور الخلفي ومعادلة التأرجح الأوتوماتيكية.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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