كشفت شركة بي إم دبليو عن الجيل الجديد من السيارة X5، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة.
وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة الجيل الرابع تأتي بحجم أكبر؛ حيث يبلغ طولها 4.92 متر، كما تتميز من خلال شبكة المبرد الكبيرة وكشافات LED القياسية.
وبفضل الحجم الجديد توفر السيارة مقاعد لخمسة ركاب وسعة حمولة تتراوح بين 645 و 1860 لترا، مع إمكانية تركيب صف جلوس ثالث.
وتزخر السيارة X5 الجديدة بعدادات رقمية جديدة وشاشة Head-up، والعديد من أنظمة القيادة المساعدة، بالإضافة إلى إضاءة محيطية وسقف بانورامي يزدان بأكثر من 15 ألف عنصر رسومي مضيء.
وعلى صعيد الدفع، يتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تتضافر جهودها مع نظام الدفع الرباعي وناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات. وتغطي هذه المحركات نطاق قوة يمتد بين 195 كيلووات/265 حصان إلى 294 كيلووات/400 حصان.
وتصل أقوى موديلات السيارة إلى السرعة القصوى 250 كلم/س، كما تستهلك أكثر النسخ اقتصادية حوالي 0ر6 لتر/100 كلم من الديزل.
وتم تجهيز السيارة بمجموعة تعليق مطورة مع خيار توجيه العجلات الخلفية، ونظام تعليق هوائي ثنائي المحاور، وموازنة التأرجح، وقفل تفاضلي كهربائي على المحور الخلفي.
وأعلنت بي إم دبليو عن طرح السيارة X5 الجديدة في الأسواق بحلول شهر تشرين ثان/نوفمبر القادم، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.
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