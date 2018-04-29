كيا سول 2020 الجيل القادم تظهر لأول مرة أثناء الاختبارات

كيا سول كانت مفاجأة عندما قامت صانعة سيارات كوريا الجنوبية بتدشينها في 2009، وذلك بفضل كونها كانت كروس أوفر مدمجة مع تصميم مثير للاهتمام، ولكن مع المنافسة الشرسة التي تشهدها فالوقت يبدو مواتياً لإعادة تصميمها.

هذه الصور التجسسية تقدم لنا أول نظرة على الكروس أوفر الجديدة، وهي كما نرى تحافظ على شكلها الصندوقي وزجاجها الخلفي المستقيم مع تغييرات تتضمن مصابيح أمامية نحيلة وأبعاد أكبر لجسدها.

حسب التقارير، ستأتي سول 2020 مع منصة جديدة ونظام دفع أمامي قياسي، إلا انه سيتم توفير خيار للدفع الرباعي مع منحها قدرات على الطرق الوعرة.

بالنسبة لمولدات الطاقة فلا توجد أي معلومات عنها حالياً، ولكن غالباً سيتابع استخدام واحد من محركاتها على الأقل المتضمنة قياسي 1.6 لتر قوة 130 حصان و2 لتر قوة 161 حصان وكذلك تيربو 1.6 لتر قوة 201 حصان مع جير ذو مقبض مزدوج من 7 سرعات.

حالياً، يقدّم الموديل تقنيات أبرزها تنبيه مغادرة الحارة وفرامل الطواريء الذاتية، ولكن بلا شك ستحظى سول 2020 بمميزات إضافية بهذا الشأن بينها تقنيات للقيادة الذاتية وذلك يمكننا تبيّنه من المستشعرات المتواجدة بالواجهة الأمامية للنموذج الاختباري.

بما أن هذه هي أول مرة نرى فيها سول القادمة أثناء الاختبارات، فذلك يعني أنها لن تصل خلال العام الجاري بل ستأتي كموديل 2020 وتدشّن ربما في معرض ديترويت للسيارات 2019.