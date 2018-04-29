كيا بروسيد شوتينغ بريك قادمة للأسواق رسمياً

أكدت كيا رسمياً بأنها تعكف على تطوير نوع ثالث لنسخ سيد الجيل الثالث، والتي هي على الأرجح شوتينغ بريك.
خلال العام الماضي، كشفت صانعة السيارات الكورية الجنوبية في معرض فرانكفورت للسيارات 2017 عن بروسيد شوتينغ بريك الاختبارية، وآنذاك الوقت لم يكن واضحا ما إذا كانت الشركة تنوي إطلاق نسخة إنتاجية منها أم لا.
إلا أنه وأثناء مقابلة مع ديفيد لابروس رئيس تخطيط كيا خرج عنه تصريح شبه يؤكد قدومها، حيث ذكر بأن نسخة سيد الثالثة ستصل في معرض باريس للسيارات 2018 إلى جانب نسختي هاتشباك وواجن.
الجدير بالذكر أن مايكل كول رئيس عمليات كيا بأوروبا سابقاً بأن سيد ستكون مميزة للغاية على ناحية المظهر الرياضي والأداء العملي.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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