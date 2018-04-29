ليموزين كاديلاك “الوحش” الخاصة بترامب ستدشن في الصيف

أعلنت كاديلاك رسمياً بأنها أنهت تطوير الليموزين الرئاسية الجديدة والمسماة إعلاميا الوحش 2.0 Beast، مع تأكيدها بأنها ستدخل الخدمة خلال الصيف لتوصيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الأسطول الحالي من الليموزين الرئاسية تم تدشينه أثناء حقبة الرئيس باراك أوباما خلال 2009، وكان متوقع وصول جيلها الجديد في مطلع 2017 مع وصول ترامب للرئاسة، إلا أن الوحش لم يكن جاهزاً بعد.

والآن وحسب فوكس نيوز، فقد استلم جهاز الخدمة السرية نموذجا واحدا على الأقل من الليموزين الرئاسية ويضع عليها حاليا اللمسات النهائية لإنتاج الأسطول النهائي منها.

كانت نماذج الموديل ظهرت عدة مرات أثناء اختبارها بتمويهات سوداء وبيضاء كثيفة، ومتوقع أن يختلف شكلها كثيراً عن السابق وأن تستند على منصة شاحنة للأعمال الثقيلة وتستوحي شكلها من سيارات كاديلاك العصرية، وتماماً مثل الليموزين الرئاسية الحالية ستتميز الوحش 2.0 بهيكل مضاد للقذائف والصواريخ الباليستية ونوافذ مضادة للرصاص ونظام تنقية هواء يحمي من الهجمات البيولوجية.

هذا وكاديلاك كانت تقوم منذ 1993 ببناء كل ليموزين رئاسية، وهو شيء تعتبره جنرال موتورز يميّز علامتها التجارية الفاخرة بكونها موجهة للرؤساء والملوك والأمراء والشيوخ، ويعلق يوهان دي نايشن رئيس الشركة على ذلك بقوله: “لقد كان دائماً جزءً من تراثنا وتقاليدنا، على مر الوقت قمنا بتوصيل الرؤساء، وإننا نأمل أن نتابع هكذا مهمة في المستقبل”.