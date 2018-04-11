«آريس ديزاين» تُعيد إحياء الأسطورة الإيطالية «pantera»

أعلنت شركة «آريس ديزاين» عن إعادة إحياء السيارة الإيطالية الأسطورية «De Tomaso Pantera»، وذلك بالكشف عن نسخة سوبر رياضية جديدة من هذه السيارة يحمل اسم «Project Panther».

وأوضحت الشركة، والتي تتخذ من مدينة «مودينا» الإيطالية مقراً لها، وتمتلك فروعاً لها في كل من الولايات المتحدة الأميركية، وسويسرا، والإمارات، أن سيارتها الجديدة ستعتمد على قاعدة طراز «لامبورغيني هوراكان» السوبر رياضي، مع إمكانية أن ينتج محرك «Project Panther» قوة تصل إلى أعتاب 580 حصاناً، على أن يتم طرح السيارة في الأسواق في النصف الثاني من العام المقبل.

يشار إلى أن سيارة «De Tomaso Pantera» شكلت أيقونة للسيارات السوبر رياضية في حقبة سبعينات القرن الماضي، قبل أن تصل هذه السيارة التي اشتهرت بطولها البالغ 4.27 مترات، وارتفاعها البالغ 1.1 متر، إلى لحظة النهاية بإيقاف إنتاجها في العام 1992، في مسيرة شهدت إنتاج 7250 نسخة منها فقط.

