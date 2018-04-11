«آريس ديزاين» تُعيد إحياء الأسطورة الإيطالية «pantera»

أعلنت شركة «آريس ديزاين» عن إعادة إحياء السيارة الإيطالية الأسطورية «De Tomaso Pantera»، وذلك بالكشف عن نسخة سوبر رياضية جديدة من هذه السيارة يحمل اسم «Project Panther».
وأوضحت الشركة، والتي تتخذ من مدينة «مودينا» الإيطالية مقراً لها، وتمتلك فروعاً لها في كل من الولايات المتحدة الأميركية، وسويسرا، والإمارات، أن سيارتها الجديدة ستعتمد على قاعدة طراز «لامبورغيني هوراكان» السوبر رياضي، مع إمكانية أن ينتج محرك «Project Panther» قوة تصل إلى أعتاب 580 حصاناً، على أن يتم طرح السيارة في الأسواق في النصف الثاني من العام المقبل.
يشار إلى أن سيارة «De Tomaso Pantera» شكلت أيقونة للسيارات السوبر رياضية في حقبة سبعينات القرن الماضي، قبل أن تصل هذه السيارة التي اشتهرت بطولها البالغ 4.27 مترات، وارتفاعها البالغ 1.1 متر، إلى لحظة النهاية بإيقاف إنتاجها في العام 1992، في مسيرة شهدت إنتاج 7250 نسخة منها فقط.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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