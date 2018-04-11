«كيو إنسبريشن» تكشف مستقبل التصميم لعلامة «إنفينيتي»

كشفت شركة «إنفينيتي»، أخيراً، عن صور تشويقية تظهر الواجهة الخلفية من سيارتها «كيو إنسبريشن» الاختبارية، التي قدمت من خلالها الشركة لمحة عن اتجاه لغة التصاميم المستقبلية للعلامة اليابانية، خصوصاً أنه، وفقاً لـ«إنفينيتي»، سيتم لاحقاً انتاج نسخ تجارية من هذه السيارة الاختبارية، قادرة على المنافسة بقوة في سوق فئة المركبات السيدان الرائدة.
وتمتاز «كيو إنسبريشن» بخطوط تصميم بسيطة، مع خط سقف منحدر بسلاسة نحو الخلف يوازي النهج التصميمي الحالي لطرز مركبات الكوبيه، فضلاً عن حصول السيارة على خطوط واقيات عجلات ورفارف خلفية مفتولة العضلات ذات طابع تصميمي رياضي، تعززها شبكة عادم مدمجة بالجزء السفلي من المصد الخلفي ومصابيح خلفية نحيفة.
كما يبرز في السيارة اعتماد الشركة على الكاميرات الجانبية بديلاً عن المفهوم الحالي للمرايا، وصولاً إلى سقف زجاجي بانورامي، يظهر محتوى المقصورة، وانتهاءً بشريط نافذة جانبي يتميز بنحافته مع خط حزام مرتفع، وقسمات سميكة على غطاء حيز المحرك.
ووفقاً لـ«إنفينيتي»، فإن الظهور العالمي لسيارتها الجديدة ستكون خلال معرض «ديترويت الدولي للسيارات»، الذي ينطلق اليوم.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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