شيفروليه وشل تطلقان خدمة دفع تكلفة الوقود عبر شاشة السيارة

قدّمت شيفروليه وشل أول تقنية دفع تكلفة الوقود في لوحة القيادة، والتي كل ما عليك فعله لاستخدامها أن تنقر على أيقونة Shell في قسم Marketplace بالشاشة اللمسية واختيار موقع محطة الوقود التابعة إلى شل.

بعد بضعة نقرات على الشاشة، سيتم توليد كود يسمح بتفعيل مضخة الوقود والبدأ في تزويد سيارتك بالبنزين.

عملية الدفع نفسها آلية حيث يتم احتساب كمية الوقود التي تزوّدت بها ويخصم المبلغ تلقائيا من بطاقتك البنكية .. ويعود الفضل في ذلك التطور إلى منصة شيفروليه التجارية في نظام المعلومات والترفيه للحجوزات وشراء المنتجات وطلب الخدمات.

عبر Marketplace، بإمكان عملاء شل المساعدة في العثور على أقرب محطة شل، مع إتاحة معلومات حول وسائل الراحة في المحطة وتسجيلك في برامج مكافآت الوقود.

التقنية يتم حاليا اختبارها في الولايات المتحدة، ومقرر إطلاقها في أسواق مختارة مستقبلا، والجدير بالذكر أن Marketplace متاحة في موديلات شيفروليه 2017 فالأحدث.