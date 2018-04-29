شيفروليه وشل تطلقان خدمة دفع تكلفة الوقود عبر شاشة السيارة

قدّمت شيفروليه وشل أول تقنية دفع تكلفة الوقود في لوحة القيادة، والتي كل ما عليك فعله لاستخدامها أن تنقر على أيقونة Shell في قسم Marketplace بالشاشة اللمسية واختيار موقع محطة الوقود التابعة إلى شل.
بعد بضعة نقرات على الشاشة، سيتم توليد كود يسمح بتفعيل مضخة الوقود والبدأ في تزويد سيارتك بالبنزين.
عملية الدفع نفسها آلية حيث يتم احتساب كمية الوقود التي تزوّدت بها ويخصم المبلغ تلقائيا من بطاقتك البنكية .. ويعود الفضل في ذلك التطور إلى منصة شيفروليه التجارية في نظام المعلومات والترفيه للحجوزات وشراء المنتجات وطلب الخدمات.
عبر Marketplace، بإمكان عملاء شل المساعدة في العثور على أقرب محطة شل، مع إتاحة معلومات حول وسائل الراحة في المحطة وتسجيلك في برامج مكافآت الوقود.
التقنية يتم حاليا اختبارها في الولايات المتحدة، ومقرر إطلاقها في أسواق مختارة مستقبلا، والجدير بالذكر أن Marketplace متاحة في موديلات شيفروليه 2017 فالأحدث.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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