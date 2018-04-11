«كيا ستنغر gt» سيارة «فاستباك» كورية ببصمات ألمانية

طرقت شركة «كيا» مع طرازها لفئة «فاستباك» لعام 2018 «ستنغر GT»، أبواباً جديدة من حيث القوة التنافسية على صعيد سوق السيارات العالمية، وذلك مع نموذج هو الأول من نوعه بتاريخ الشركة الكورية العملاقة، وهو قادر على إيجاد موطئ قدم ضمن هذه الفئة من السيارات، ومزاحمة طرز أخرى، تتبع كبريات الشركات العالمية.

وتحمل السيارة الجديدة، التي وصلت أخيراً أسواق الشرق الأوسط، بصمات ألمانية واضحة، عبر كل من رئيس قسم التصميم في «كيا»، الألماني بيتر شراير، الذي سبق له العمل في «أودي» الألمانية، بجانب خبرات مواطنه رئيس القسم الأسبق للأداء في «M» الذراع الرياضية لطرز «BMW»، إلبيرت بيرمان.

وجاءت «ستنغر GT» نتيجة خطة طويلة الأمد، وعمل جدي للغاية، يحمل بين طياته طموحات مشروعة لا حدود لها، وضعتها مجموعة «هيونداي كيا» منذ سنوات، ومضت قدماً نحو تحقيقها، خصوصاً أن القادم الجديد من عائلة «GT» قادر على ملامسة بيانات أداء طرز ألمانية تعد الأكثر هيمنة منذ سنوات على صعيد فئة سيارات «فاستباك»، سواء «أودي» مع طرازيها «A5»، و«A7»، أو عبر «BMW 4 series»، و«Opel Insignia»، وكل هذا بسعر تنافسي للغاية، خصوصاً أن «كيا» الجديدة تأتي بنطاق سعري يراوح بين 150 و175 ألف درهم.

وتمثل «ستنغر GT» أفضل ما أبدع شراير من الناحية التصميمية، إلا أن خطوات «مجموعة هيونداي كيا» جاءت متسارعة منذ قدوم مواطنه «بيرمان» على صعيد الأداء، خصوصاً أن الفريق الهندسي للمجموعة وضع كل نسخة تجريبية من «ستنغرGT» في اختبارات صارمة على حلبة «توربورغرينغ» الألمانية، وأخضعها لأقصى أنواع القيادة، قبل بدء التصنيع النهائي والخروج بنسخة الإنتاج التجاري من هذه السيارة كطراز خاص لعام 2018.

