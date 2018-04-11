«كيا ستنغر gt» سيارة «فاستباك» كورية ببصمات ألمانية

طرقت شركة «كيا» مع طرازها لفئة «فاستباك» لعام 2018 «ستنغر GT»، أبواباً جديدة من حيث القوة التنافسية على صعيد سوق السيارات العالمية، وذلك مع نموذج هو الأول من نوعه بتاريخ الشركة الكورية العملاقة، وهو قادر على إيجاد موطئ قدم ضمن هذه الفئة من السيارات، ومزاحمة طرز أخرى، تتبع كبريات الشركات العالمية.
وتحمل السيارة الجديدة، التي وصلت أخيراً أسواق الشرق الأوسط، بصمات ألمانية واضحة، عبر كل من رئيس قسم التصميم في «كيا»، الألماني بيتر شراير، الذي سبق له العمل في «أودي» الألمانية، بجانب خبرات مواطنه رئيس القسم الأسبق للأداء في «M» الذراع الرياضية لطرز «BMW»، إلبيرت بيرمان.
وجاءت «ستنغر GT» نتيجة خطة طويلة الأمد، وعمل جدي للغاية، يحمل بين طياته طموحات مشروعة لا حدود لها، وضعتها مجموعة «هيونداي كيا» منذ سنوات، ومضت قدماً نحو تحقيقها، خصوصاً أن القادم الجديد من عائلة «GT» قادر على ملامسة بيانات أداء طرز ألمانية تعد الأكثر هيمنة منذ سنوات على صعيد فئة سيارات «فاستباك»، سواء «أودي» مع طرازيها «A5»، و«A7»، أو عبر «BMW 4 series»، و«Opel Insignia»، وكل هذا بسعر تنافسي للغاية، خصوصاً أن «كيا» الجديدة تأتي بنطاق سعري يراوح بين 150 و175 ألف درهم.
وتمثل «ستنغر GT» أفضل ما أبدع شراير من الناحية التصميمية، إلا أن خطوات «مجموعة هيونداي كيا» جاءت متسارعة منذ قدوم مواطنه «بيرمان» على صعيد الأداء، خصوصاً أن الفريق الهندسي للمجموعة وضع كل نسخة تجريبية من «ستنغرGT» في اختبارات صارمة على حلبة «توربورغرينغ» الألمانية، وأخضعها لأقصى أنواع القيادة، قبل بدء التصنيع النهائي والخروج بنسخة الإنتاج التجاري من هذه السيارة كطراز خاص لعام 2018.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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