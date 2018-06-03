في عام 2012 طرحت شركة صناعة السيارات اليابانية "هوندا" سيارتها "فيت إي في " الكهربائية، لكن هذه السيارة لم تستمر طويلا في السوق واختفت.
والآن تطور هوندا بالتعاون مع شركة بطاريات كبرى سيارة كهربائية جديدة اعتمادا على الطراز "فيت".
وبحسب صحيفة "نيكي" اليابانية فإن "هوندا" ستتعاون مع شركة "كونتمبوراري أمبريكس تكنولوجي لتطوير البطاريات والتقنيات اللازمة للسيارة الجديدة.
ومن المنتظر أن يتم الكشف عن هذه السيارة في الصين وغيرها من الأسواق خلال النصف الأول من 2020.
وسيصل مدى السيارة الجديدة إلى 300 كيلومتر (186 ميلا) قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها وهو ما يضعها خلف السيارات الكهربائية الموجودة حاليا بما في ذلك السيارة "شيفورليه بولت" التي تنتجها "جنرال موتورز" الأمريكية.
ومن المتوقع بيع الكهربائية الجديدة من إنتاج "هوندا" بأكثر قليلا من مليوني ين ياباني (18 ألف دولار) حيث تأمل الشركة في بيع أكثر من 100 ألف سيارة سنويا من هذا الطراز ليصبح أكثر السيارات الكهربائية مبيعا لديها.
كما طرح "هوندا" نسخة كهربائية من سيارتها "كلاريتي" على نطاق محدود.
كانت "هوندا" قد عرضت في وقت سابق من العام الحالي السيارة الكهربائية "كلاريتي إي.في" والتي سيتم طرحها فقط في الصين قبل نهاية العام الحالي.
وتعد الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم. كما أنها معقلا لتكنولوجيا البطاريات على الصعيد الدولي. وتدعم الحكومة الصينية السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات محلية الصنع.
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حضرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حفل توقيع كتاب "A Decade Behind the Scenes" في عرض فيكتوريا سيكريت للمصور راسيل جيمس في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة مميزة وعصرية جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، مرتدية فستان حريري باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء فيفيان ويستوود، أظهر جمالها وأنوثتها بشكل لافت. وتميز فستان حديد بحزام على الخصر باللون الأبيض تناسب مع ربطة العنق الحريرية من ذات اللون، وقد نسقت إطلالتها مع حذاء عصري من المخمل ذو كعب عال، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها، وأكملت إطلالتها بخواتم في أصابعها من الألماس، وتزينت بمكياج بسيط يكشف عن جمالها. ونشرت جيجي حديد بعض الصور من الحدث على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت العديد من الصور على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا
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