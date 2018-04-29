كيا تستعرض سبورتاج وأوبتيما وتيلورايد وyi pao موديلات 2019 في بكين

تشارك كيا في معرض بكين للسيارات 2018 وفيه سلطت الضوء على عدة سيارات لها، أغلبها محصورة على السوق الصينية.

إحداها كانت YI PAO والتي تعني بالصينية “طلقة واحدة”، وحسب كيا، فقد تم تطويرها لتلبية متطلبات العملاء الشباب، وهي فعليا موديل ستونيك تحت شعار مختلف مع تقنيات ومميزات سلامة متطورة.

خلاف ذلك، لم يتم إصدار أي تفاصيل أخرى، إلا أن صانعة السيارات أكدت بأنها ستفتح باب الحجز المسبق على السيارة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

كيا K5 2019، المعروفة باسم أوبتيما في الأسواق العربية تم عرضها أيضاً في بكين، والسيدان لديها نظام توليد طاقة هجين بالقابس يجمع بين محرك 2 لتر بقوة 154 حصان و189 نيوتن.متر من عزم الدوران مع موتور كهربائي بقوة 67 حصان.

بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض سبورتاج في بكين وقد حصلت على تغييرات للسوق الصينية بينها مميزات مثل دعم نظام اتصال بايدو، تنبيه تشتت السائق، مساعد البقاء في الحارة، مساعد تفادي الاصطدامات.

وأخيراً، كيا تيلورايد الاختبارية تم تقديمها لأول مرة في الصين، وذلك تمهيداً لوصولو نسختها الإنتاجية ذات الـ 3 أصفف للمقاعد والتي يتم تطويرها حالياً ومتوقع تدشينها نهاية العام أو مطلع 2019.