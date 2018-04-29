كيا تستعرض سبورتاج وأوبتيما وتيلورايد وyi pao موديلات 2019 في بكين

تشارك كيا في معرض بكين للسيارات 2018 وفيه سلطت الضوء على عدة سيارات لها، أغلبها محصورة على السوق الصينية.
إحداها كانت YI PAO والتي تعني بالصينية “طلقة واحدة”، وحسب كيا، فقد تم تطويرها لتلبية متطلبات العملاء الشباب، وهي فعليا موديل ستونيك تحت شعار مختلف مع تقنيات ومميزات سلامة متطورة.
خلاف ذلك، لم يتم إصدار أي تفاصيل أخرى، إلا أن صانعة السيارات أكدت بأنها ستفتح باب الحجز المسبق على السيارة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
كيا K5 2019، المعروفة باسم أوبتيما في الأسواق العربية تم عرضها أيضاً في بكين، والسيدان لديها نظام توليد طاقة هجين بالقابس يجمع بين محرك 2 لتر بقوة 154 حصان و189 نيوتن.متر من عزم الدوران مع موتور كهربائي بقوة 67 حصان.
بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض سبورتاج في بكين وقد حصلت على تغييرات للسوق الصينية بينها مميزات مثل دعم نظام اتصال بايدو، تنبيه تشتت السائق، مساعد البقاء في الحارة، مساعد تفادي الاصطدامات.
وأخيراً، كيا تيلورايد الاختبارية تم تقديمها لأول مرة في الصين، وذلك تمهيداً لوصولو نسختها الإنتاجية ذات الـ 3 أصفف للمقاعد والتي يتم تطويرها حالياً ومتوقع تدشينها نهاية العام أو مطلع 2019.
GMT 03:27 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانشيفروليه وشل تطلقان خدمة دفع تكلفة الوقود عبر شاشة السيارة
GMT 03:10 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانكيا تضيف التحكم بالأوامر الصوتية في بعض موديلاتها بالولايات المتحدة
GMT 03:07 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانبي إم دبليو تكشف عن الجيل القادم لنظام معلوماتها الترفيهي وعدادات قياساتها الرقمية
GMT 02:54 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانعلي بابا تتعاون مع مرسيدس وأودي وفولفو لإطلاق تقنية التحكم بالسيارة من المنزل
GMT 19:19 2018 السبت ,28 إبريل / نيسانتعرف على موعد طرح الجيل الرابع من "فورد فوكوس" الجديدة
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
أرسل تعليقك