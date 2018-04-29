كيا تضيف التحكم بالأوامر الصوتية في بعض موديلاتها بالولايات المتحدة

أعلنت كيا رسمياً في الولايات المتحدة عن طرح ميزة التحكم بالأوامر الصوتية لنيرو وأوبتيما الهايبرد بالقابس وسول الكهربائية موديلات 2017-2018 وكذلك كوريس 2016-2017.
التقنية تسمى UVO Skill وهي تتيح لمالكي سيارات الشركة قفل الأبواب، تفعيل الأنظمة الصوتية، تشغيل المصابيح، بدء تشغيل المحرك أو إيقافه، رفع وخفض درجة الحرارة، تشغيل أو إيقاف الشحن الكهربائي عن بعد.
يتم كل ذلك عبر المساعد الرقمي أمازون أليكسا، لذا طالما لديك الموديل الملائم، كل ما ستحتاجه هو جهاز إيكو أو إيكو دوت التابع لأمازون وشبكة واي فاي لإيصاله بنظام المعلومات والترفيه وتثبيت البرمجيات عبر تطبيق أليكسا.
الجدير بالذكر أنه ليست هنالك معلومات حاليا عن توفير تقنية UVO Skill خارج الولايات المتحدة وإلى مزيد من الموديلات مستقبلا، لكن يفترض بأن طرحها بهذا الشكل هو للاختبار تمهيداً لتعميمها مستقبلاً على كل سيارات كيا.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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