نيسان تخطط لإنتاج مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2022

تخطط شركة "نيسان" المختصة بصناعة السيارات لإنتاجها مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2022، ووفقًا للمصادر فهي سوف تطرح 20 طرازاً بنظم قيادة ذاتية في 20 سوقًا حول العالم.
ومن المتوقع أن تصبح جميع السيارات الكهربائية المصنعة عن طريق الشركة اليابانية، متكاملة التواصل مع السائق والسيارات المحيطة بنسبة 100% بعد 4 سنوات.
وتقع هذه الأهداف ضمن الخطة التي أعلنها رئيس الشركة هيروتو سايكاوا، والتي تشمل رفع إيرادات الشركة من 120 مليار دولار في عام 2017 إلى 160 ملياراً في عام 2023، مع تحقيق هامش ربح قدره 8%.
وتركز الشركة في استراتيجية المستقبل على 3 عناصر هي كهربة السيارات وتواصلها والقيادة الذاتية، وكانت شركات أخرى قد أعلنت خططاً طموحة في القطاع الكهربائي منها شركة "تويوتا" التي أكدت إصدار 10 سيارات كهربائية في بدايات 2020 مع إنتاج 5.5 مليون سيارة كهربائية وهايبرد وبخلايا وقود مع حلول عام 2030.
كما أعلنت شركة "فولكسفاغن" أنها ستتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية من 16 مصنعاً حول العالم لكي تصل بإنتاجها إلى 3 ملايين سيارة كهربائية سنوياً.
وتقف "نيسان" في صدارة الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية، حيث باعت من طراز "ليف" منذ إنتاجها في عام 2010 نحو 300 ألف سيارة.
وتتوقع شركة "نيسان" أن تكون نصف مبيعاتها الأوروبية في عام 2025 كهربائية مع نسب أقل في الولايات المتحدة والصين، كما تقدم الشركة نظام "بروبايلوت" للقيادة الذاتية وباعت أكثر من مائة ألف سيارة تحمل هذا النظام حتى الآن.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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