السيارة الأقل استهلاكًا للوقود في مصر

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة المقبلة لتطبيق الشريحة الجديدة من زيادة أسعار المنتجات البترولية، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.
ويبحث قطاع كبير من المقبلين على شراء سيارة جديدة في الوقت الحالي عن السيارات الاقتصادية الأقل استهلاكا للوقود، تفاديًا لمزيد من النفقات بعد تطبيق الزيادات الجديدة.
وبالبحث عن أكثر السيارات توفيراً في الوقود بالسوق المصرية (موديل 2018)، احتلت سيارة سكودا رابيد، القائمة لاستهلاكها 4.6 لتر بنزين فقط لكل 100 كيلومتر.
وزودت رابيد بمحرك سعة 1.0 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، بقوة 97 "حصان"، ويمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في 11.3 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 190 كيلومتر/س.
وتأتي السيارة بعدد كبير من وسائل الأمان أبرزها 6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفراملEBD، برنامج التوازن الإلكترونيESP، نظام إيموبليزر ضد السرقة.
وتتميز رابيد بعدد كبير من وسائل الترفيه والقيادة السلسة، أبرزها مدخل AUX، مدخل USB، بلوتوث، نظام زر تشغيل/إيقاف المحرك، مثبت سرعة، كشافات أمامية تضبط نفسها تلقائياً.
وتتوافر رابيد في مصر بثلاث فئات، بأسعار تبدأ من 299 ألف جنيه للأولى، و350 للفئة الثانية، وتصل إلى 360 لأعلى فئة.
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حضرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حفل توقيع كتاب "A Decade Behind the Scenes" في عرض فيكتوريا سيكريت للمصور راسيل جيمس في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة مميزة وعصرية جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، مرتدية فستان حريري باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء فيفيان ويستوود، أظهر جمالها وأنوثتها بشكل لافت. وتميز فستان حديد بحزام على الخصر باللون الأبيض تناسب مع ربطة العنق الحريرية من ذات اللون، وقد نسقت إطلالتها مع حذاء عصري من المخمل ذو كعب عال، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها، وأكملت إطلالتها بخواتم في أصابعها من الألماس، وتزينت بمكياج بسيط يكشف عن جمالها. ونشرت جيجي حديد بعض الصور من الحدث على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت العديد من الصور على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا
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