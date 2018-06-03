السيارة الأقل استهلاكًا للوقود في مصر

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة المقبلة لتطبيق الشريحة الجديدة من زيادة أسعار المنتجات البترولية، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.

ويبحث قطاع كبير من المقبلين على شراء سيارة جديدة في الوقت الحالي عن السيارات الاقتصادية الأقل استهلاكا للوقود، تفاديًا لمزيد من النفقات بعد تطبيق الزيادات الجديدة.

وبالبحث عن أكثر السيارات توفيراً في الوقود بالسوق المصرية (موديل 2018)، احتلت سيارة سكودا رابيد، القائمة لاستهلاكها 4.6 لتر بنزين فقط لكل 100 كيلومتر.

وزودت رابيد بمحرك سعة 1.0 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، بقوة 97 "حصان"، ويمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في 11.3 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 190 كيلومتر/س.

وتأتي السيارة بعدد كبير من وسائل الأمان أبرزها 6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفراملEBD، برنامج التوازن الإلكترونيESP، نظام إيموبليزر ضد السرقة.

وتتميز رابيد بعدد كبير من وسائل الترفيه والقيادة السلسة، أبرزها مدخل AUX، مدخل USB، بلوتوث، نظام زر تشغيل/إيقاف المحرك، مثبت سرعة، كشافات أمامية تضبط نفسها تلقائياً.

وتتوافر رابيد في مصر بثلاث فئات، بأسعار تبدأ من 299 ألف جنيه للأولى، و350 للفئة الثانية، وتصل إلى 360 لأعلى فئة.