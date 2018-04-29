بي إم دبليو تكشف عن الجيل القادم لنظام معلوماتها الترفيهي وعدادات قياساتها الرقمية

انتهت للتو فعاليات “اليوم الرقمي” الذي تعقده بي إم دبليو لإعطاء العالم لمحة على التقنيات التي تعمل على تطويرها.

أبرز ما كشفت عنه صانعة السيارات الألمانية كانت عدادات قياسات رقمية بالكامل تتميز بشاشة كبيرة وجرافيك جديد، وكما ترون بالصور فإن بيانات الوقود والسرعة على اليسار، في حين أن مقياس الدوران وسائل التبريد يقع على اليمين، كما أن الشاشة بها منطقة مركزية كبيرة يمكن استخدامها لاستعراض بيانات الملاحة.

رفضت بي إم دبليو الخوض في التفاصيل، إلا أن عدادات القياسات الرقمية متوقع رؤيتها قريباً في موديلات إنتاجية أبرزها الفئة السابعة والثامنة وX7 وذلك استناداً على الصور التجسسية التي رصدت أثناء اختبارهم.

إلى جانب ذلك، عرضت بي إم دبليو الجيل القادم من نظامها للمعلومات والترفيه المسمى BMW Operating System 7.0، وهو لديه إعداد أكثر سهولة في الاستخدام ومميزات لراحة المستخدم مثل عرض خريطة أقرب موقف للركن تلقائيا عند اقتراب السائق من وجهته.

سيكون متاحاً للمستخدمين التحكم في نظام المعلومات والترفيه عبر اللمس، الصوت، الإيماء والأزرار، كما قالت الشركة أيضاً بأنه سيتم توفير 10 صفحات للقوائم الرئيسية في الشاشة يستطيع السائق إعدادها حسب رغبته.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بي إم دبليو أنها مستعدة لاتصالات الجيل الخامس والتي ستتيح اتصالات فائقة السرعة تستخدم في عرض فيديوهات بجودة HD وتحديث الخرائط وعرضها بوضوح أفضل.

كما أكدت صانعة السيارات الألمانية نيّتها تقديم تقنية محسّنة للتواصل بين سياراتها “مركبة إلى مركبة”، وهي من شأنها إرسال تقرير عن حالة المرور وتنبيه السائق إذا ما كانت هنالك حادثة، كما سيعرض النظام طلبات الشرطة لإفساح الطريق لمركبات الطواريء.

الجدير بالذكر أن بي إم دبليو استعرضت في يوم التقنية استخدامها تقنية الواقع المختلط (افتراضي ومعزز) لتسريع عملية تطوير سياراتها، بالإضافة إلى استخداماتها للطباعة ثلاثية الأبعاد لصنع مكونات i8 رودستر وموديلات ميني.