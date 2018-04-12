أودي تشارك في سباقات فورميلا e بهذا السيارة المذهلة

انتجت أودي نسخة واحدة من سيارتها السباقية الجديدة E-Tron Vision Gran Turismo، فهي أول موديل قياسي من سيارتها السوبر الرياضية المزودة بمحرك كهربائي، وهذا لاستعمالها نهاية الأسبوع المقبل في سباقات فورميلا E.

وتعتمد السيارة السوبر رياضية الكهربائية على مجموعة حركة وتعليق ونظام توجيه مستمد من سيارة السباقات الحالية من أودي، كما تم تصميم جسم مصنوع من ألياف الكربون خصيصا لهذه الأيقونة الرياضية، ومع استخدام ثلاثة محركات كهربائية بقوة 200 كيلووات وبطارية ليثيوم أيون بسعة 60 كيلووات ساعة.

وأضافت شركة أودي أنها ستعتمد على نفس منظومة الدفع هذه في سيارة E-Tron المقرر إطلاقها مع نهاية العام الجاري.

وقد قامت شركة أودي بمواءمة مكونات السيارة الكهربائية الجديدة بما يتناسب مع سيارة السباقات، من أجل الوصول إلى معدلات أداء لم يحققها أي موديل قياسي من إنتاج الشركة الألمانية.

وتنطلق السيارة E-Tron Vision Gran Turismo بقوة 600 كيلووات/825 حصان لتتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من 2.5 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى عند حاجز 225 كلم/س.