بعد ان كشفت فورد عن رانجر 2019 الجديدة على الإطلاق, قامت فورد بنشر فيديو تستعرض فيه قوة وصلابة سيارتها البيك اب الجديدة كلياً, وكيف أجرت الإختبارات عليها بعنف لضمان تحملها اشق الأعمال.

ميكانيكيًا, حصلت رانجر 2019 على محرك 2.3 لتر إيكوبوست يتصل بناقل حركة من 10 سرعات حصري في فئة رانجر، وستأتي بنظام دفع خلفي أساسي مع توفر نظام دفع رباعي عند الطلب.