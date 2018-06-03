صورة تشويقية لفورد mustang shelby gt500 الجديدة

نشرت شركة فورد صورة تشويقية لأيقونتها Mustang Shelby GT500، التي من المقرر طرحها بالأسواق في عام 2019.

وفي الصورة التشويقية تظهر السيارة الرياضية الخارق Mustang Shelby GT500 باسبويلر خلفي ضخم من الكربون وبغطاء حيز محرك مثقوب بشدة.

وأوضحت فورد أن السيارة Mustang Shelby GT500 الجديدة ستزأر بقوة تزيد عن 700 حصان تستمدها من محرك تربو ثماني الأسطوانات، لتكون بذلك أقوى سيارة مصرح لها بالسير على الطرقات في تاريخ الشركة الأمريكية.

كما ستزخر السيارة بكل تقنيات سباقات السيارات.