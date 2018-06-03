صورة تشويقية لفورد mustang shelby gt500 الجديدة

نشرت شركة فورد صورة تشويقية لأيقونتها Mustang Shelby GT500، التي من المقرر طرحها بالأسواق في عام 2019.
وفي الصورة التشويقية تظهر السيارة الرياضية الخارق Mustang Shelby GT500 باسبويلر خلفي ضخم من الكربون وبغطاء حيز محرك مثقوب بشدة.
وأوضحت فورد أن السيارة Mustang Shelby GT500 الجديدة ستزأر بقوة تزيد عن 700 حصان تستمدها من محرك تربو ثماني الأسطوانات، لتكون بذلك أقوى سيارة مصرح لها بالسير على الطرقات في تاريخ الشركة الأمريكية.
كما ستزخر السيارة بكل تقنيات سباقات السيارات.
GMT 03:18 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيو"هوندا" تطور سيارة كهربائية جديدة اعتمادًا على الطراز "فيت"
GMT 03:15 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيو" البافارية " تطرح أحدث طرازات ميني كوبر في مصر
GMT 03:12 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيومرسيدس تكشف عن شاحنه كهربائية جديدة تسير 150 كلم في الشحنة الواحدة
GMT 03:08 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوالسيارة الأقل استهلاكًا للوقود في مصر
GMT 03:00 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوبي إم دبليو تكشف عن سيارة جديدة بـ"محرك ديزل"
حضرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حفل توقيع كتاب "A Decade Behind the Scenes" في عرض فيكتوريا سيكريت للمصور راسيل جيمس في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة مميزة وعصرية جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، مرتدية فستان حريري باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء فيفيان ويستوود، أظهر جمالها وأنوثتها بشكل لافت. وتميز فستان حديد بحزام على الخصر باللون الأبيض تناسب مع ربطة العنق الحريرية من ذات اللون، وقد نسقت إطلالتها مع حذاء عصري من المخمل ذو كعب عال، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها، وأكملت إطلالتها بخواتم في أصابعها من الألماس، وتزينت بمكياج بسيط يكشف عن جمالها. ونشرت جيجي حديد بعض الصور من الحدث على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت العديد من الصور على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا
أرسل تعليقك