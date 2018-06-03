فولكس فاجن تفتتح 3 مصانع جديدة في الصين

تعتزم شركة فاو-فولكس فاجن، وهي مشروع مشترك بين فاو الصينية وفولكس فاجن الألمانية، افتتاح ثلاثة مصانع جديدة في الصين.

وتهدف الشركة بافتتاح المصانع الثلاثة في كل من تشينجداو وتيانجين وفوشان، إلى تعزيز إنتاجها من السيارات الكهربائية في السوق الصينية، وفقا لما ذكرته مجلة العاملين في شركة فولكس فاجن (إينسايد).

وأضافت المجلة أن من المتوقع أن تستفيد سيارات الدفع الرباعي ذات الأغراض المتعددة من ارتفاع الطاقة الإنتاجية للشركة.

وتسعى فاو-فولكس فاجن إلى أن تصل نسبة السيارات الكهربائية خلال السبعة إلى الثمانية الأعوام التالية، إلى 40% من إجمالي السيارات التي تنتجها محليا في الصين، ومن المنتظر أن يتم إنتاج 5ر1 مليون سيارة كهربائية سنويا اعتبارا من 2025.

وكان قد تم الإعلان في وقت سابق أن فولكس فاجن وشريكتها فاو، تعتزمان استثمار نحو 15 مليار يورو بحلول نهاية 2022، في مجال تطوير السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

كما قدمت فولكس فاجن، علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية باسم (سول) وسيتم إنتاجها مع المشروع المشترك (جاك) للسوق الصينية.

تجدر الإشارة إلى أن الصين هي أهم سوق بالنسبة لفولكس فاجن، كما أنها تمثل سوقا رائدة للسيارات الكهربائية، ويستفيد العملاء من إعانات حكومية، كما ألزمت الحكومة قطاع صناعة السيارات بأن تمثل السيارات الكهربائية 10% من إجمالي السيارات المنتجة، وسيتم العمل بهذا الإجراء اعتبارات من 2019.