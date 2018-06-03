فولكس فاجن تفتتح 3 مصانع جديدة في الصين

تعتزم شركة فاو-فولكس فاجن، وهي مشروع مشترك بين فاو الصينية وفولكس فاجن الألمانية، افتتاح ثلاثة مصانع جديدة في الصين.
وتهدف الشركة بافتتاح المصانع الثلاثة في كل من تشينجداو وتيانجين وفوشان، إلى تعزيز إنتاجها من السيارات الكهربائية في السوق الصينية، وفقا لما ذكرته مجلة العاملين في شركة فولكس فاجن (إينسايد).
وأضافت المجلة أن من المتوقع أن تستفيد سيارات الدفع الرباعي ذات الأغراض المتعددة من ارتفاع الطاقة الإنتاجية للشركة.
وتسعى فاو-فولكس فاجن إلى أن تصل نسبة السيارات الكهربائية خلال السبعة إلى الثمانية الأعوام التالية، إلى 40% من إجمالي السيارات التي تنتجها محليا في الصين، ومن المنتظر أن يتم إنتاج 5ر1 مليون سيارة كهربائية سنويا اعتبارا من 2025.
وكان قد تم الإعلان في وقت سابق أن فولكس فاجن وشريكتها فاو، تعتزمان استثمار نحو 15 مليار يورو بحلول نهاية 2022، في مجال تطوير السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.
كما قدمت فولكس فاجن، علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية باسم (سول) وسيتم إنتاجها مع المشروع المشترك (جاك) للسوق الصينية.
تجدر الإشارة إلى أن الصين هي أهم سوق بالنسبة لفولكس فاجن، كما أنها تمثل سوقا رائدة للسيارات الكهربائية، ويستفيد العملاء من إعانات حكومية، كما ألزمت الحكومة قطاع صناعة السيارات بأن تمثل السيارات الكهربائية 10% من إجمالي السيارات المنتجة، وسيتم العمل بهذا الإجراء اعتبارات من 2019.
GMT 03:18 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيو"هوندا" تطور سيارة كهربائية جديدة اعتمادًا على الطراز "فيت"
GMT 03:15 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيو" البافارية " تطرح أحدث طرازات ميني كوبر في مصر
GMT 03:12 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيومرسيدس تكشف عن شاحنه كهربائية جديدة تسير 150 كلم في الشحنة الواحدة
GMT 03:08 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوالسيارة الأقل استهلاكًا للوقود في مصر
GMT 03:04 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوصورة تشويقية لفورد Mustang Shelby GT500 الجديدة
حضرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حفل توقيع كتاب "A Decade Behind the Scenes" في عرض فيكتوريا سيكريت للمصور راسيل جيمس في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة مميزة وعصرية جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، مرتدية فستان حريري باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء فيفيان ويستوود، أظهر جمالها وأنوثتها بشكل لافت. وتميز فستان حديد بحزام على الخصر باللون الأبيض تناسب مع ربطة العنق الحريرية من ذات اللون، وقد نسقت إطلالتها مع حذاء عصري من المخمل ذو كعب عال، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها، وأكملت إطلالتها بخواتم في أصابعها من الألماس، وتزينت بمكياج بسيط يكشف عن جمالها. ونشرت جيجي حديد بعض الصور من الحدث على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت العديد من الصور على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا
أرسل تعليقك