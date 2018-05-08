قال آلاين بيزانسون، المتحدث باسم شركة "Bosla Pure Racing" المشرف على تنظيم بطولة مصر للراليات الصحراوية 2018، إن سباق "الدراجات النارية" ألغي من قائمة المنافسات هذا العام.
وأضاف بيزانسون، أن نسخة العام الحالي والتي تقام بمنتجع الجونة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في الفترة من 10 وحتى 12 من مايو الجاري ستشهد ولأول مرة سباق للسيارات الصحراوية الصغيرة UTV، إضافة إلى سباق سيارات الـ4X4 للهواة.
ويشارك في السباق الرئيسي بالبطولة 13 فريقًا هم (رحالة - هامر - صحارة - سيترا - فوكس تريب - أمينو برازرز - جازيل - كاركال - جبال - وتشك بوينت - ريسنج تراكس - كروس كانتري -رالي ريد ايجيبت).
وأكد متحدث Bosla أن ساحات السباق ستكون مفتوحة للجمهور بالمجان، مشيرًا إلى توافر العديد من العروض للراغبين في الإقامة بالجونة خلال انعقاد الرالي بأسعار وتخفيضات تصل إلى 10%.
يذكر أن رالي الجونة يقام تحت رعاية كل من وزارة الدفاع ومحافظة البحر الأحمر ووزارة السياحة ووزارة الداخلية ونادي السيارات والرحلات المصري.
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