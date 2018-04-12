تعرف على أبرز 5 سيارات صينية في السوق المستعمل
بي واي دي F3
يتراوح سعرها في السوق المستعمل ما بين 77 ألف جنيه وتصل إلي 170 ألف لطراز 2018، وتتميز بانخفاض ثمنها في سوق السيارات الجديدة والمستعملة، وما يعيبها هي تشكك البعض في أدائها وامكانياتها
تعرف على أبرز 5 سيارات صينية في السوق المستعمل
بريليانس FRV كروس
تتراوح أسعارها في سوق المستعمل 90 ألف وتصل 170 ألف جنيه، ويتحكم في سعر السيارة الحالة الفنية وسنة الصنع، نوع ناقل الحركة "أوتوماتيك- يدوي"، وتمتاز سيارة بريليانس بأدائها القوي والخامات العالية الجودة المستخدمة في تصنيعها مقارنة بالسيارات الصينية الأخرى، ويعيب السيارة ارتفاع أسعار قطع غيارها.
تعرف على أبرز 5 سيارات صينية في السوق المستعمل
جيلي إيمجراند 7
يتراوح سعر السيارة المستعملة في مصر بين 85 ألف وتصل إلي 175 ألف جنيه مصري لموديل 2018 كسر الزيرو، ويتحكم في السعر سنة الصنع والحالة الفنية للسيارة.
يذكر أن السيارة الجديدة طراز 2018 من جيلي إيمجراند 7، تباع بسعر رسمي 183 ألف جنيه مصري.
وتمتاز السيارة بالانتشار الكبير وانتمائها لوكيل قوي "غبور أوتو"، مما يساهم بشكل كبير في توافر قطع غيار السيارة، ومن عيوب إيمجراند الجوهرية شاسيه السيارة مصنوع من معادن ضعفيه بشكل كبير كما أنها مصنوعة بتقنية "العلب الفارغة" الذي لا يوفر الأمان الكافي للركاب.
تعرف على أبرز 5 سيارات صينية في السوق المستعمل
شيري إنفي
بدأ أسعار سيارة شيري إنفي الصينية في سوق المستعمل من 100 ألف جنيه مصري تقريباً، وتصل إلي 155 ألف جنيه للسيارات الكسر الزيرو موديل 2018، ويتحكم في سعر السيارة الحالة الفنية وسنة الصنع.
يذكر أن السيارة الجديدة طراز 2018 من شيري إنفي، تباع بسعر رسمي 162 ألف جنيه مصري .
تمتاز سيارة شيري بأنها مزودة بمحرك قوي سعة 1.5 لتر بقوة 109 حصان، ومن أبرز عيوب السيارة ضعف منظومة الفرامل
تعرف على أبرز 5 سيارات صينية في السوق المستعمل
A113 سبيرانزا
سيارة سبيرانزا الصغيرة التي تنتمي إلي فئة الهاتشباك، تعد من السيارات الصينية المميزة والتي يتراوح سعرها في سوق المستعمل ما بين 55 ألف إلي 100 ألف جنيه مصري.
ويتحكم في سعر السيارة الحالة الفنية وسنة الصنع وناقل الحركة " أوتوماتيك – يدوي".
تتميز السيارة باستهلاكها المنخفض للوقود، ولكن السيارة يعيبها مساحتها الداخلية الضيقة وضعف التكييف.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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