أعلنت شركة "أوبر مصر" لخدمات طلب سيارات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، عن إتاحة خدمة تنقل جديدة لعملائها في مصر، وهي "UberMOTO" أوبر موتوسيكل تاكسي.

وأطلقت أوبر خدمتها الجديدة التي تتميز بانخفاض تعريفتها مقارنةً بالسيارات وكذلك قدرة الدراجة النارية على مواجهة الازدحامات المرورية، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وقال أحد وكلاء شركة أوبر إن الشركة تشترط أن يتوفر لدى السائق دراجة نارية "موتوسيكل" أو "فيسبا" طراز حديث لا يقل عن عام 2013.

وأضاف، أن من شروط أوبر الأساسية للعمل ألا يقل سن السائق المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 عامًا، وأن يكون لديه رخصة قيادة دراجة نارية خاصة، وأن يجتاز الفحوص الطبية "تحليل مخدرات" بأحد المراكز المعتمدة لدى الشركة.

كما تشترط الشركة أن تكون صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه " خالية من أي أحكام سابقة أو مطلوب على ذمة قضايا.

وتقتحم أوبر بخدمتها الجديدة السوق الذي سيطرت عليه شركة "كريم" على مدار أكثر من 9 أشهر، من خلال خدمة "كريم سكوتر"، والتي تقدم خدماتها لسكان محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية.

ويمكن التعرف على طرازات الدراجات النارية المتاح العمل بها في خدمة UberMOTO الجديدة