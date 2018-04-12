أعلنت شركة "أوبر مصر" لخدمات طلب سيارات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، عن إتاحة خدمة تنقل جديدة لعملائها في مصر، وهي "UberMOTO" أوبر موتوسيكل تاكسي.
وأطلقت أوبر خدمتها الجديدة التي تتميز بانخفاض تعريفتها مقارنةً بالسيارات وكذلك قدرة الدراجة النارية على مواجهة الازدحامات المرورية، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وقال أحد وكلاء شركة أوبر إن الشركة تشترط أن يتوفر لدى السائق دراجة نارية "موتوسيكل" أو "فيسبا" طراز حديث لا يقل عن عام 2013.
وأضاف، أن من شروط أوبر الأساسية للعمل ألا يقل سن السائق المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 عامًا، وأن يكون لديه رخصة قيادة دراجة نارية خاصة، وأن يجتاز الفحوص الطبية "تحليل مخدرات" بأحد المراكز المعتمدة لدى الشركة.
كما تشترط الشركة أن تكون صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه " خالية من أي أحكام سابقة أو مطلوب على ذمة قضايا.
وتقتحم أوبر بخدمتها الجديدة السوق الذي سيطرت عليه شركة "كريم" على مدار أكثر من 9 أشهر، من خلال خدمة "كريم سكوتر"، والتي تقدم خدماتها لسكان محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية.
ويمكن التعرف على طرازات الدراجات النارية المتاح العمل بها في خدمة UberMOTO الجديدة
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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