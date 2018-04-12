كشفت نيسان أنه من ضمن خطتها للتحول الكهربائي والتي أطلقت عليها خطة "M.O.V.E. to 2022" أنها ستكشف عن كروس أوفر كهربائية في معرض بكين بمدى كهربائي يصل لـ600 كم.
قبل عدة أسابيع حصلت نيسان ليف على الجائزة العالمية لأفضل سيارة صديقة للبيئة خلال معرض نيويورك، وهي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم. وتسعى الشركة عبر مركز الأبحاث والتطوير التابع لها بزيادة إستثمارها في مجال السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة والتقنيات التابعة لها عن طريق الكشف عن المزيد من السيارات الإختبارية وقياس مستوى إنطباع الناس حولها.
GMT 03:13 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانشيفروليه تكشف عن كمارو 2019 بتحديثات جديدة
GMT 03:11 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانجيب تكشف عن نسخة خاصة من أيقونتها Wrangler باسم Eagle
GMT 03:09 2018 الخميس ,12 إبريل / نيساننيسان تخطط لإنتاج مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2022
GMT 03:07 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانأودي تشارك في سباقات فورميلا E بهذا السيارة المذهلة
GMT 02:54 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانفورد رانجر رابتور تنطلق في استراليا
ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
أرسل تعليقك