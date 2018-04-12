كشفت نيسان أنه من ضمن خطتها للتحول الكهربائي والتي أطلقت عليها خطة "M.O.V.E. to 2022" أنها ستكشف عن كروس أوفر كهربائية في معرض بكين بمدى كهربائي يصل لـ600 كم.

قبل عدة أسابيع حصلت نيسان ليف على الجائزة العالمية لأفضل سيارة صديقة للبيئة خلال معرض نيويورك، وهي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم. وتسعى الشركة عبر مركز الأبحاث والتطوير التابع لها بزيادة إستثمارها في مجال السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة والتقنيات التابعة لها عن طريق الكشف عن المزيد من السيارات الإختبارية وقياس مستوى إنطباع الناس حولها.