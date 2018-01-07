أعلنت شركة فورد عن إجراء تحديثات شاملة على الموديلين Courier و Connect من سيارة الفان Tourneo، حيث تتمتع الموديلات الجديدة بتصميمات عصرية أنيقة، مع المزيد من التقنيات ومحركات محسنة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن موديلاتها الجديدة تطل بملامح تصميمية جديدة كليا على المقدمة، كما تم رفع شبكة المبرد بعض الشيء.

وعلى الرغم من الرشاقة التصميمية، التي تبدو بها الموديلات الجديدة، إلا أنها تتميز بالمزيد من الرحابة عن الموديلات السابقة.

وحازت المقصورة الداخلية هي الأخرى على تحديثات شاملة؛ حيث تم تحسين الكابينة ولوحة القيادة بشكل هندسي.

ويتوفر للموديل Courier أربع باقات تجهيز مختلفة، كما تصل سعة حيز الأمتعة إلى 1656 لتر.

ويتوفر للموديل Tourneo Courier محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 0ر1 لتر، مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات، وآخر تربو ديزل سعة 1.5 لتر.

وأشارت فورد إلى أن الموديل Tourneo Connect يشهد أيضا المزيد من التحديثات؛ حيث يقدم هذا الموديل التجاري في نسختين: الأولى مجهزة بخمسة مقاعد وسعة 2410 لتر، والأخرى Grand Tourneo Connect، والتي تسع سبعة مقاعد و 2620 لتر.

والميزة الخاصة هي تقديم خيارات لبرامج الأنظمة المساعدة لتعزيز السلامة؛ حيث يتوفر للسيارة عداد السرعة الذكي، ومساعد ما قبل التصادم، ومساعد صف السيارة.

ويتوفر للسيارة محرك سعة 1.0 لتر، مع نظام انتقائي لتعطيل أحد الأسطوانات، مع محرك ديزل تربو سعة 1.5 لتر يعتمد على تقنية حقن الوقود بالضغط العالي.

وأشارت فورد إلى أن سياراتها الجديدة سوف يتم طرحها في الأسواق خلال مارس القادم، لكنها لم تكشف عن معلومات عن سعرها حتى الآن.