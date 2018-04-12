وصلت "سكودا كودياك" موديل 2018 اليوم الأربعاء؛ إلى الأسواق الإماراتية، والتي تُعد واحدة من أفضل ما صنعت شركة سكودا العالمية.
وتنتمي السيارة الجديدة إلى فئة السيارات الرياضية متوسطة الحجم، والتي أعلن عنها خلال جنيف الدولي للسيارات.
وحازت السيارة على أعلى درجات الأمان للسائق ولراكبي السيارة خلال أقصى سرعة لها والتي تبلغ 192 كم في الساعة.
وتأتي "سكودا كودياك" بثلاثة خيارات: الأولى بمحرك TSI بسعة تبلغ 1.4 لتر، وبقوة 150 حصاناً، والثانية بسعة تبلغ 2.0 لتر وقوة 180 حصاناً، والثالثة محرك TDI بسعة تبلغ 2.0 لتر وقوة 150 حصاناً.
وتتوفر السيارة ابتداء من اليوم 8/4 داخل الموزعين المعتمدين بالإمارات بسعر مبدئي 115,000 درهم.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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