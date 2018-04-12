وصلت "سكودا كودياك" موديل 2018 اليوم الأربعاء؛ إلى الأسواق الإماراتية، والتي تُعد واحدة من أفضل ما صنعت شركة سكودا العالمية.



وتنتمي السيارة الجديدة إلى فئة السيارات الرياضية متوسطة الحجم، والتي أعلن عنها خلال جنيف الدولي للسيارات.



وحازت السيارة على أعلى درجات الأمان للسائق ولراكبي السيارة خلال أقصى سرعة لها والتي تبلغ 192 كم في الساعة.

وتأتي "سكودا كودياك" بثلاثة خيارات: الأولى بمحرك TSI بسعة تبلغ 1.4 لتر، وبقوة 150 حصاناً، والثانية بسعة تبلغ 2.0 لتر وقوة 180 حصاناً، والثالثة محرك TDI بسعة تبلغ 2.0 لتر وقوة 150 حصاناً.



وتتوفر السيارة ابتداء من اليوم 8/4 داخل الموزعين المعتمدين بالإمارات بسعر مبدئي 115,000 درهم.