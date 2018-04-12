بالرغم من تراجع مبيعات سيارات السيدان صغيرة الحجم وخصوصاً من الشركات الامريكية، إلا ان فورد مازالت مؤمنة بنجاح فوكس، حيث كشفت عن فوكس 2019 بجيل جديد كلياً وبتغييرات جذرية.

من الخارج حصلت فوكس على تغيير جذري في التصميم شملت مصابيح LED امامية وخلفية بتصميم عصري، وصدام أمامي وخلفي بتصاميم مختلفة بناء على فئة السيارة، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية، ومجموعة من تصاميم الجنوط حسب الفئة أيضاً. وتأتي فوكس 2019 بمساحة أكبر بـ53 ملم، ووزن أخف بمقدار 88 كجم، و معامل سحب وصل الى 0.250 والذي يجعلها الأفضل بفئتها في إنسيابية الهواء مما يرفع من كفاءتها في إستهلاك الوقود.

تميزت داخلية فوكس الجديدة على نظام ترفيهي قياس 8 إنش يعمل بنظام Sync 3 والذي يدعم كلا من اندرويد اوتو و أبل كار بلاي. بالإضافة الى حصولها على عدادات سرعة بشاشة وسطية تعرض معلومات السيارة، ومكابح إلكترونية، وشاحن لاسلكي، وكذلك نظام صوتي من Bang & Olufsen مكون من 10 سماعات بقوة 675 واط. وستتوفر فوكس بتطبيق FordPass والذي يعمل على الأجهزة الذكية، حيث يقوم هذا التطبيق بقفل و فتح السيارة، تحديد مكانها، تشغيلها عن بعد، ويسمح للمستخدم التعرف على كمية الوقود وفحص حالة الزيت عن بعد.

أما من ناحية التقنيات، فلم تبخل فورد حيث أضافت تقنيات عالية لفوكس 2019. ومن ضمنها مثبت السرعة الذكي، ونظام المحافظة على المسار، ونظام النقطة العمياء، بالإضافة إلى مصابيح أمامية متكيفة، ونظام قراءة لوحات الطريق، وكذلك كاميرات أمامية لقراءة مسارات الطريق والتي تعمل لمسافة 65 كم، وشاشة عرض المعلومات head-up display. وتستمر التقنيات والأنظمة بحصولها على نظام مكابح الطوارئ في الأمام والخلف، ونظام الركن الذاتي، ونظام التنبيه عند القيادة على الطرق الخاطئة، وأيضاً نظام تحذير السائق والذي يعمل على إهتزاز عجلة القيادة.

ميكانيكيًا، كشفت فورد عن عدة محركات لفوكس 2019 ستقدمها لأوروبا والصين. ولكن المحرك الأقوى هو 4 سلندر EcoBoost سعة 1.5 لتر بقوة 180 حصان وناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو اوتوماتيكي من 8 سرعات. ويأتي بخاصية إطفاء سلندر واحد فقط عند وضعه على وضعية توفير الوقود خلال 14 ملم ثانية أي أسرع بـ 20 مرة من رمشة العين.