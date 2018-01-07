كشفت شركة "بي إم دبليو" عن نظام تحكم جديد يطلق عليه "التحكم بالتماسك"، وهذا يكون على جميع سياراتها المستقبلية، كما جاء أول مرة في i3 الكهربائية في تحديثاتها الجديدة.
كما يتميز نظام "التحكم بالتماسك" من بي إم دبليو عن الأنظمة التقليدية بحصوله على كمبيوتر خاص مدمج بالمحركات وذلك بدلا من من الوحدة الخارجية المستقلة، وبهذا تحسنت استجابة النظام بـ50 مرة مقارنة بالسابق.
يتوفر النظام الجديد الذي طورته بي إم دبليو بالأساس للسيارات الكهربائية لجميع سيارات بي إم دبليو المستقبلية بالمحركات الكهربائية أو الهجينة أو محركات الوقود، وأنظمة الدفع الرباعي أو الأمامي أو الخلفي بلا استثناء.
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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