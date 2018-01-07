كشفت شركة "بي إم دبليو" عن نظام تحكم جديد يطلق عليه "التحكم بالتماسك"، وهذا يكون على جميع سياراتها المستقبلية، كما جاء أول مرة في i3 الكهربائية في تحديثاتها الجديدة.

كما يتميز نظام "التحكم بالتماسك" من بي إم دبليو عن الأنظمة التقليدية بحصوله على كمبيوتر خاص مدمج بالمحركات وذلك بدلا من من الوحدة الخارجية المستقلة، وبهذا تحسنت استجابة النظام بـ50 مرة مقارنة بالسابق.

يتوفر النظام الجديد الذي طورته بي إم دبليو بالأساس للسيارات الكهربائية لجميع سيارات بي إم دبليو المستقبلية بالمحركات الكهربائية أو الهجينة أو محركات الوقود، وأنظمة الدفع الرباعي أو الأمامي أو الخلفي بلا استثناء.