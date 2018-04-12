تعرف على أغلى سيارة في التاريخ من فيراري

أصبحت سيارة "250 GTO" من فيراري بنسختها 39؛ واحدة من أغلى سيارات سباق في التاريخ بعد أن تجاوزت قيمتها 52 مليون دولار أمريكي.
وكشفت فيراري عام 1962 عن سياراتها الجديدة التي صممتها لتنافس جاكوار إي تايب وشيلبي كوبرا.
وحققت "250 GTO" أهدافها بكل نجاح بعد أن تمكنت من الفوز باكتساح في العديد من سباقات السيارات العالمية، من بينها بطولة العالم للسيارات الرياضية.
وبالاستعانة بمحرك V12 سعة 3 لترات يولد 300 حصان وموصول بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.
وفي عام 2012، بيعت واحده من نسخ "250 GTO" المملوكة لأسطورة سباقات الفورمولا 1 "سترلينج موس" مقابل 38 مليون دولار أمريكي.
وبعدها بعام بيعت نسخة أخرى تحمل رقم 5111GT بمبلغ 52 مليون دولار؛ لتصبح السيارة الأغلى في التاريخ دون منازع.
ولا تزال "250 GTO" حتى هذه اللحظة؛ واحدة من أكثر الموديلات شهرة وأكبر حلم لهواة جمع السيارات، ومن يعلم فربما تكسر نسخة جديدة منها هذا الرقم التاريخي من جديد؛ فسيارات فيراري دائماً ما تكون مليئة بالمفاجآت.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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