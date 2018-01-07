انطلاقا من تصميمات سيارتها ريكستون من فئة SUV، كشفت سانج يونج الكورية للسيارات عن إضافة جديدة لهذه العائلة، وهي شاحنة بيك-أب جديدة منحتها اسم ريكستون سبورتس.

وفتحت الشركة باب الحجز على هذه الشاحنة بالفعل في كوريا الجنوبية، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى منها بما يعادل 22 ألف و90 دولار، بينما يعادل سعر الفئة الأعلى منها والمزودة بجميع الكماليات والإضافات 29 ألف و50 دولار.

وتتميز الفئة الأولى من الشاحنة بإطارات بأطواق 17 بوصة، ومصابيح LED نهارية، ومرايات جانبية كهربائية، وتكييف هواء، ونظام صوتي محيطي يضم 6 سماعات، بالإضافة للعديد من أنظمة الأمان التكنولوجية المساعدة للسائق.

وتحمل هذه الشاحنة محرك ديزل مزود بشاحن توربيني، وهو بسعة 2200 سي سي وبقوة 176 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأربعة للشاحنة (خاصية الدفع الكلي).

وفي الفئات الأعلى من الشاحنة ستقدم الشركة ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، بالإضافة لإطارات بأطواق 18 بوصة، ونظام تشغيل للمحرك بدون مفتاح.