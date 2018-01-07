انطلاقا من تصميمات سيارتها ريكستون من فئة SUV، كشفت سانج يونج الكورية للسيارات عن إضافة جديدة لهذه العائلة، وهي شاحنة بيك-أب جديدة منحتها اسم ريكستون سبورتس.
وفتحت الشركة باب الحجز على هذه الشاحنة بالفعل في كوريا الجنوبية، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى منها بما يعادل 22 ألف و90 دولار، بينما يعادل سعر الفئة الأعلى منها والمزودة بجميع الكماليات والإضافات 29 ألف و50 دولار.
وتتميز الفئة الأولى من الشاحنة بإطارات بأطواق 17 بوصة، ومصابيح LED نهارية، ومرايات جانبية كهربائية، وتكييف هواء، ونظام صوتي محيطي يضم 6 سماعات، بالإضافة للعديد من أنظمة الأمان التكنولوجية المساعدة للسائق.
وتحمل هذه الشاحنة محرك ديزل مزود بشاحن توربيني، وهو بسعة 2200 سي سي وبقوة 176 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأربعة للشاحنة (خاصية الدفع الكلي).
وفي الفئات الأعلى من الشاحنة ستقدم الشركة ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، بالإضافة لإطارات بأطواق 18 بوصة، ونظام تشغيل للمحرك بدون مفتاح.
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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