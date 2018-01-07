هيونداي تخطط لإطلاق سيارتها ذاتية القيادة بحلول 2021

أعلنت هيونداي أنها تخطط لإطلاق سيارتها ذاتية القيادة الأولى للأسواق في العام 2021 بعد توقيعها مذكرة تعاون مع شركة Aurora الأمريكية الخاصة بتطوير تقنيات القيادة الذاتية.
هيونداي كشفت أن السيارة التي ستطلقها ستمتع بخصائص القيادة الذاتية في جيلها الرابع، وذكر المحللون أن هيونداي لم تكشف عن خطتها الكاملة ما إن كانت السيارة ستكون خاصة للبيع للعامة أم فقط للأغراض التجارية لنقل البضائع وغيرها لقطاع الشركات، حيث ذكر المحللون أنه من الصعب جداً إطلاق سيارة ذاتية القيادة بجيلها الرابع للعامة للإستخدام الشخصي في غضون ثلاثة سنوات.
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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