هيونداي تخطط لإطلاق سيارتها ذاتية القيادة بحلول 2021

أعلنت هيونداي أنها تخطط لإطلاق سيارتها ذاتية القيادة الأولى للأسواق في العام 2021 بعد توقيعها مذكرة تعاون مع شركة Aurora الأمريكية الخاصة بتطوير تقنيات القيادة الذاتية.

هيونداي كشفت أن السيارة التي ستطلقها ستمتع بخصائص القيادة الذاتية في جيلها الرابع، وذكر المحللون أن هيونداي لم تكشف عن خطتها الكاملة ما إن كانت السيارة ستكون خاصة للبيع للعامة أم فقط للأغراض التجارية لنقل البضائع وغيرها لقطاع الشركات، حيث ذكر المحللون أنه من الصعب جداً إطلاق سيارة ذاتية القيادة بجيلها الرابع للعامة للإستخدام الشخصي في غضون ثلاثة سنوات.