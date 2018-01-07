Peter Schwarzenbauer: رولز رويس ستنتج أول سياراتها الكهربائية

في العام 2011، قامت رولز رويس بالكشف عن سيارة إختبارية كهربائية تدعى 102EX، ولكن من ذلك الحين لم نسمع عن أي خطط حول التوجه إلى إنتاج سيارة كهربائية، ويبدو أن الأمور بدأت بالميلان حول هذا الموضوع مؤخراً، فبحسب السيد Peter Schwarzenbauer عضو مجلس إدارة مجموعة بي إم دبليو المالكة لرولز رويس فقد كشف في تصريح أن رولز رويس بدأت بالتفكير حول إطلاق سيارة كهربائية بسبب تزايد الطلب من العملاء.
السيد بيتر في حديثه ذكر أنه متأكد جداً أن رولز رويس ستطلق سيارة كهربائية، وذكر أنها مجرد مسألة وقت حتى تكشف الشركة عن ذلك، وذكر أنه يتعين على الشركة إطلاق قاعدة عجلات جديدة لهذا الغرض، كون المحرك الكهربائي لن يتناسب مع الهيكل الخاص بفانتوم الجديدة المصنوع من الألمنيوم، وذكر أنه بعد إطلاق فانتوم الجديدة كلياً تزايد الطلب على رولز رويس من المستثمرين والعملاء حول إنتاج سيارة كهربائية.
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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