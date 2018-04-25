لاند روفر تخطط لإطلاق suv صغيرة اقتصادية التكلفة

خطط لاند روفر لإطلاق SUV صغيرة جديدة، وذلك لتواجد أفضل في مزيد من القطاعات ورفع ربحية الشركة.

أرخص موديل قادم للشركة مفترض أن يستوحي مظهره من لاند روفر فريلاندر الأصلية، والتي كان اطلاقها قد تم في 1997 وأصبحت أفضل سيارة مبيعاً في أوروبا.

تريد لاند روفر تكرار هكذا نجاح مع موديل يصل في 2021 ويكون أصغر حتى من فريلاندر بطول 4.2 متر لتقع بين ديسكفري سبورت.

الجدير بالذكر أن مسؤولي لاند روفر لمحوا سابقاً إلى إعادة إحياء فريلاندر وتنطلق كسيارة SUV صغيرة.

هذا ومن المتوقع أن الموديل الصغير غالباً ما سيكون نسخة رخيصة معاد هندستها للمنصة المعمارية المستخدمة في ديسكفري سبورت، رنج روفر إيفوك، جاكوار E-Pace.