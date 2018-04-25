لاند روفر تخطط لإطلاق suv صغيرة اقتصادية التكلفة

خطط لاند روفر لإطلاق SUV صغيرة جديدة، وذلك لتواجد أفضل في مزيد من القطاعات ورفع ربحية الشركة.
أرخص موديل قادم للشركة مفترض أن يستوحي مظهره من لاند روفر فريلاندر الأصلية، والتي كان اطلاقها قد تم في 1997 وأصبحت أفضل سيارة مبيعاً في أوروبا.
تريد لاند روفر تكرار هكذا نجاح مع موديل يصل في 2021 ويكون أصغر حتى من فريلاندر بطول 4.2 متر لتقع بين ديسكفري سبورت.
الجدير بالذكر أن مسؤولي لاند روفر لمحوا سابقاً إلى إعادة إحياء فريلاندر وتنطلق كسيارة SUV صغيرة.
هذا ومن المتوقع أن الموديل الصغير غالباً ما سيكون نسخة رخيصة معاد هندستها للمنصة المعمارية المستخدمة في ديسكفري سبورت، رنج روفر إيفوك، جاكوار E-Pace.
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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