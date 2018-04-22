يتوقع ممثلو العمال في شركة صناعة السيارات الألمانية "أوبل" المملوكة حديثا لمجموعة "بيجو ستروين" الفرنسية استغناء الشركة عن أكثر من 4 آلاف عامل بحلول 2020 نتيجة عملية إعادة الهيكلة التي تجريها المجموعة الفرنسية للشركة الألمانية.
وقال "فولفجانج شافير كلوج" رئيس مجلس عمال "اوبل" إن هذا يعني أنه سيتم تنفيذ خطط "بيجو ستروين" الفرنسية بالكامل وأكثر.
يذكر أن "بيجو ستروين" التي اشترت "أوبل" من "جنرال موتورز" الأمريكية عام 2017، تعتزم خفض العمالة لديها بمقدار 20 ألف عامل بنهاية العام الحالي وتعرض مكافأة نهاية خدمة تصل إلى 275 ألف يورو (340 ألف دولار) للعمال الذين سيتم الاستغناء عنهم وتعرض التقاعد المبكر على بعض العمال.
ولم تتلق نقابة "آي جي ميتال" لعمال الصناعات الهندسية والمعدنية الألمانية ردا من الشركة الفرنسية حتى الآن على طلبها بالحصول على تفاصيل خطة الإنتاج في مصانع "أوبل" في مدن "روسلزهايم" و"إيزناخ" و"كايزرسلاوترن" الألمانية.
من ناحيتها قالت متحدثة باسم وزارة العمل الألمانية إن وزير العمل "هوبرتوس هايل" ووزير الشئون الاقتصادية "بيتر ألتماير" على اتصال مع مسؤولي "بيجو ستروين" وحثوهم على الالتزام بالتعهدات التي قدمتها وقت الاستحواذ على "أوبل".
وقال "ستيفن زايبرت" المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ترى أنه من المهم استمرار الاتصال بين الحكومة وكل أطراف عملية إعادة هيكلة "أوبل".
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