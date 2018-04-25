وصول لكزس 570 ال اكس سوبر شارج بقوة 450 حصان الى دول الخليج اخيراً

يبدو بأن أول سيارة لكزس ال-اكس 570 سوبرتشارجر 2014 “والذي نشرنا معلومات وصور حصرية عنه من قبل” قد وصل الى دول الخليج وبالتحديد في الكويت والسعودية, فقد شاهدناها في معرض سيارات وصلت له هذه النسخة الحصرية

كما قلنا, السيارة هي أول جيب من لكزس بمحرك سوبرتشارج وتنتج قوة قدرها 450 حصان والسيارة مزودة كما نرى بتكحيلات مميزة تبين تميزها وطابعها الرياضي وهي هنا لتنافس سيارات اخرى بمحرك وقوة رياضية مثل رينج روفر سوبرتشارج وبورش كايين توربو.

سعر السيارة ال-اكس 570 سوبرتشارجر حوالي 700,000 الف ريال سعودي, شاهد الصور الحصرية لأول سيارة لكزس ال-اكس570 سوبرتشارجر