وصول لكزس 570 ال اكس سوبر شارج بقوة 450 حصان الى دول الخليج اخيراً

يبدو بأن أول سيارة لكزس ال-اكس 570 سوبرتشارجر 2014 “والذي نشرنا معلومات وصور حصرية عنه من قبل” قد وصل الى دول الخليج وبالتحديد في الكويت والسعودية, فقد شاهدناها في معرض سيارات وصلت له هذه النسخة الحصرية
كما قلنا, السيارة هي أول جيب من لكزس بمحرك سوبرتشارج وتنتج قوة قدرها 450 حصان والسيارة مزودة كما نرى بتكحيلات مميزة تبين تميزها وطابعها الرياضي وهي هنا لتنافس سيارات اخرى بمحرك وقوة رياضية مثل رينج روفر سوبرتشارج وبورش كايين توربو.
سعر السيارة ال-اكس 570 سوبرتشارجر حوالي 700,000 الف ريال سعودي, شاهد الصور الحصرية لأول سيارة لكزس ال-اكس570 سوبرتشارجر
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ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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